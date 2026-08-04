Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda
Foto: © photonews
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Carl Hoefkens krijgt bij NAC Breda twee ervaren versterkingen met een verleden in België. Michael Verrips komt transfervrij over van Dender, terwijl Jan Van den Bergh terugkeert na zijn avontuur in Japan. Beiden moeten mee bouwen aan een terugkeer naar de Eredivisie.

NAC Breda heeft zijn selectie versterkt met twee spelers die het Belgische voetbal goed kennen. Doelman Michael Verrips komt transfervrij over van FCV Dender, terwijl Jan Van den Bergh terugkeert naar de club waar hij eerder al actief was. Beiden gaan werken onder de Belgische coach Carl Hoefkens.

Verrips tekende in Breda een contract voor drie seizoenen. De 29-jarige Nederlander was de voorbije twee jaar bij Dender actief en zag zijn verbintenis daar deze zomer aflopen. NAC zocht een nieuwe doelman nadat Daniel Bielica naar Portsmouth vertrok.

Verrips keert terug naar Nederland

Op de clubwebsite noemt technisch directeur Peter Maas hem een keeper met ervaring. Verrips heeft meer dan 200 officiële wedstrijden op de teller en speelde in Nederland onder meer voor FC Groningen, Fortuna Sittard, FC Emmen en MVV Maastricht. Buiten Nederland kwam hij uit voor Sheffield United, KV Mechelen en Dender.

De doelman kijkt uit naar zijn terugkeer. "Omdat ik langere tijd in Nederland gespeeld heb, weet ik natuurlijk dat NAC een grote club is met fanatieke supporters", verklaarde hij. Hij wil meehelpen aan een terugkeer naar de Eredivisie.

Met Roy Kortsmit, Kostas Lamprou en Thomas Goos treft Verrips nog drie andere doelmannen aan. Dinsdag sluit hij aan bij de selectie van Hoefkens.

Van den Bergh opnieuw in Breda

Ook Van den Bergh kiest voor een terugkeer naar NAC. De 31-jarige Belg speelde er eerder al, voor hij naar Japan vertrok voor een buitenlands avontuur.

In België bouwde hij vooral naam op bij Beerschot, waar hij ook kapitein was. Daarnaast kwam hij uit voor KSK Heist en OH Leuven. Hij stond eveneens onder contract bij KAA Gent en Westerlo, maar speelde voor die clubs geen officiële minuten.

Voor Hoefkens betekent de dubbele komst extra ervaring. Verrips kent het Belgische voetbal uit zijn periodes bij KV Mechelen en Dender, terwijl Van den Bergh NAC al kent. De coach krijgt zo twee ervaren nieuwkomers bij zijn selectie.

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