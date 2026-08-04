'Club Brugge breekt alle records én klopt steeds harder op de deur bij Genk'

Club Brugge heeft er al een ongezien drukke zomer opzitten op de transfermarkt. Maar het is nog lang niet gedaan met het werk. En dus zouden er wel eens allerhande records kunnen sneuvelen. De 100 miljoen euro aan inkomende fondsen wenkt stilaan.

Club Brugge heeft al het nodige werk weten te verrichten met onder meer de recordverkoop van Christos Tzolis voor zo'n veertig miljoen euro naar Arsenal, maar er zijn al meer deals gedaan de voorbije weken op Jan Breydel.

Aleksandar Stankovic leverde 23 miljoen euro op, Raphael Onyedika zo'n negen miljoen euro en ook voor Zaid Romero (5 miljoen euro) en Shandre Campbell (1,5 miljoen euro) werd al wat geld ingezameld, waardoor we nu al rond de 90 miljoen euro zitten.

Club Brugge gaat meer dan 100 miljoen euro ophalen met uitgaande transfers

De kans dat de kaap van de 100 miljoen euro zal worden gerond? Die is steeds groter, want na Cisse Sandra die naar KVC Westerlo kan, zullen er nog wel een aantal uitgaande transfers gaan gebeuren. Er wordt nog steeds aan de mouw getrokken van Joel Ordonez, Joaquin Seys en diverse andere spelers.

En wat met Nicolo Tresoldi? HIj mag niet weg, maar er worden enorme bedragen genoemd. Wat er ook nog zal gebeuren: Club Brugge is op weg naar een ongeziene transferzomer met diverse records. En dan is de vraag ook meteen: wie halen ze in huis ter vervanging?

Club Brugge zoekt winger(s) en klopt aan bij KRC Genk en Crystal Palace

Aan inkomende zijde wil blauw-zwart zo snel mogelijk een winger in huis halen. Baidoo lijkt daarbij steeds moeilijker te worden, maar Romain Esse en Noah Adedeji-Sternberg blijven op de radar staan. Zeker in dat laatste dossier willen ze doorpakken.





Een nieuwe winger staat hoog op het verlanglijstje en daarvoor willen ze dus ver gaan. Er is al een persoonlijk akkoord met Adedeji-Sternberg en die piste willen ze ook bewandelen met Romain Esse. Tot dusver blijft KRC Genk het been stijf houden en ook met Crystal Palace is er nog geen akkoord. Ondertussen komt ook een deal met Potts steeds dichterbij.