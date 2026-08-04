Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

Club Brugge blijft in Engeland shoppen en heeft na Freddie Potts ook Romain Esse op het oog. Een eerste bod van tien miljoen euro inclusief bonussen werd afgewezen, maar de gesprekken lopen door en met de 21-jarige flankaanvaller is al een persoonlijk akkoord.

Club Brugge blijft stevig doorwerken aan de vernieuwing van zijn offensieve compartiment. Na de komst van middenvelder Freddie Potts richt blauw-zwart de blik opnieuw op Engeland, ditmaal voor Romain Esse. De 21-jarige flankaanvaller van Crystal Palace staat hoog op de lijst, maar een eerste voorstel bleek nog onvoldoende.

Volgens Sacha Tavolieri legde Club Brugge ongeveer acht miljoen euro vast op tafel, aangevuld met twee miljoen euro aan bonussen. Crystal Palace wees dat bod af, al zijn de gesprekken tussen beide clubs niet stilgevallen.

🔵⚫️ EXCL– Club Brugge have seen their opening bid for Romain Esse rejected by Crystal Palace.



💰 The offer was worth around €8M, plus €2M in bonuses.



🗣️ Talks are ongoing.



✍🏻 Esse and the Blauw & Zwart have already reached an agreement on personal terms. #CPFC #mercato #JPL pic.twitter.com/ygrVtfObPV — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 4, 2026

Met Esse zelf is er wel al een akkoord over de persoonlijke voorwaarden. De speler staat dus open voor een transfer naar Jan Breydel. Voor Esse zou het meteen zijn eerste avontuur buiten Engeland worden, nadat hij tot dusver uitsluitend voor Engelse clubs uitkwam.

Crystal Palace houdt voorlopig vast aan zijn prijs

Esse ligt in Londen nog tot juni 2030 onder contract. Crystal Palace hoeft daardoor niet snel te verkopen en kan de onderhandelingen vanuit een sterke positie voeren. Transfermarkt schat de waarde van de Engelse jeugdinternational op tien miljoen euro, precies het bedrag dat Club met zijn vaste som en bonussen samen wilde bereiken.



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Voor de Bruggelingen is het dossier interessant omdat Esse op beide flanken uit de voeten kan en nog veel groeimarge heeft. Club zoekt deze zomer nadrukkelijk naar nieuwe flankaanvallers. Edmund Baidoo stond eveneens op de radar, maar zijn club besliste dat hij niet mag vertrekken. Ook Noah Adedeji-Sternberg van KRC Genk blijft een naam die circuleert, al lijken de gesprekken op clubniveau bijzonder moeizaam te verlopen.

Daardoor kan Esse snel meer gewicht krijgen binnen de Brugse zoektocht. Het akkoord met de speler is alvast een belangrijke stap, maar Club zal zijn bod vermoedelijk moeten verhogen of de bonusstructuur aanpassen om Crystal Palace te overtuigen.

Van Millwall naar Palace en mogelijk naar Brugge

Esse doorliep de jeugdopleiding van Millwall en brak daar ook door bij de eerste ploeg. In januari 2025 zette hij de stap naar Crystal Palace. Een jaar later werd hij voor een half seizoen uitgeleend aan Coventry City, waarna hij terugkeerde naar Londen.

Voor Crystal Palace kwam hij tot dusver zeventien keer in actie. Hij scoorde één keer en gaf één assist. Zijn cijfers zijn nog beperkt, maar zijn profiel, leeftijd en ervaring in Engeland maken hem aantrekkelijk voor Club Brugge. Esse is bovendien international bij de Engelse U21.

De interesse past in een duidelijke transferlijn. Club Brugge kijkt deze mercato nadrukkelijk naar spelers uit het Engelse voetbal. Eerder op de dag werd Freddie Potts officieel voorgesteld. De middenvelder kwam voor ongeveer tien miljoen euro over van West Ham United en tekende een contract tot 2030.

Crystal Palace heeft het openingsbod dus afgewezen en behoudt de controle. Zolang de gesprekken doorgaan en de speler zelf wil komen, blijft een akkoord wel mogelijk. Club Brugge moet nu beslissen hoe ver het financieel wil gaan voor zijn nieuwe flankaanvaller.