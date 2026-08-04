Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent 

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent 
Foto: © photonews
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Dévy Rigaux heeft niet lang gewacht om zijn stempel te drukken bij Feyenoord. De voormalige sportief verantwoordelijke van Club Brugge maakte van de 17-jarige Ilian Hadidi zijn allereerste transfer sinds zijn aankomst in Rotterdam.

Dat is absoluut geen toeval. Rigaux volgt de jonge aanvallende middenvelder al jaren en probeerde hem eerder zelfs naar Club Brugge te halen. Nu is het hem wel gelukt.

Voor Hadidi betekent de overstap naar Feyenoord een nieuwe start nadat hij ervoor koos zijn aflopende contract bij Standard niet te verlengen. De Luikenaar tekende een overeenkomst tot 2029 en zal in eerste instantie uitkomen voor de beloften van de Rotterdammers, waar hij trainer Adrie Poldervaart moet helpen in de strijd om promotie.

Rigaux gelooft al jaren in Hadidi

Dat Hadidi de eerste aanwinst van Rigaux werd, spreekt boekdelen over het vertrouwen dat de nieuwe technisch directeur in hem heeft.

Tijdens zijn periode bij Club Brugge stond de creatieve middenvelder al op de radar in Jan Breydel. Rigaux zag toen al een speler met uitzonderlijke technische kwaliteiten en veel creativiteit tussen de lijnen. Uiteindelijk bleef Hadidi bij Standard, maar de interesse verdween nooit.

Zodra Rigaux in Rotterdam aan de slag ging, kwam de naam van Hadidi opnieuw bovenaan zijn lijstje terecht. Feyenoord handelde snel en haalde de jonge spelmaker transfervrij binnen, ondanks concurrentie van onder meer Ajax en PSV. Dat maakt duidelijk hoe hoog de Nederlandse topclubs zijn potentieel inschatten.

Geboren Belg, Marokkaans international

Opvallend is dat Hadidi momenteel uitkomt voor de Marokkaanse jeugdelftallen, maar hij beschikt ook over de Belgische nationaliteit. De aanvallende middenvelder werd namelijk geboren in Luik en genoot zijn volledige jeugdopleiding in België.

Tien jaar lang doorliep hij de jeugdacademie van Standard, waar hij werd beschouwd als een van de grootste offensieve talenten van zijn generatie. Hij speelde ook wedstrijden voor SL16 FC.

Zijn grootste troeven? Techniek, creativiteit, vista en een uitstekend gevoel voor de beslissende pass. Hadidi is een klassieke nummer tien die ook vanaf de flank of als aanvallende middenvelder uit de voeten kan.

Standard zag veel talent, maar ook werkpunten

Ook in Luik geloofde men in zijn potentieel. Intern werd Hadidi omschreven als een speler met "zeer grote kwaliteiten", maar tegelijk beseften ze dat hij nog stappen moest zetten.

De club wees erop dat hij het voorbije seizoen veel vooruitgang boekte dankzij een veeleisende technische staf, die hem individueel intensief begeleidde. Vooral op het vlak van professionalisme en persoonlijke ontwikkeling zou hij een belangrijke klik hebben gemaakt.

Marc Wilmots probeerde hem bovendien te overtuigen met een duidelijk sportief project. Standard wilde hem graag houden, maar weigerde nog mee te gaan in de hoge salarissen die jonge talenten vroeger soms kregen voorgeschoteld. De nieuwe sportieve koers in Luik draait rond een meritocratisch systeem, met contracten die mee evolueren naarmate spelers zich bewijzen. Hadidi koos uiteindelijk voor een ander avontuur.

Investering voor de toekomst

Bij Feyenoord zien ze hem niet als een speler voor de korte termijn, maar als een investering voor de toekomst. De bedoeling is dat hij zich de komende maanden verder ontwikkelt bij de beloften, waar hij zoveel mogelijk minuten zal maken.

Dat past perfect binnen de visie van Rigaux, die tijdens zijn jaren bij Club Brugge meermaals bewees dat hij een neus heeft voor jong talent. Dat hij meteen na zijn aankomst in Rotterdam zijn zinnen zette op Hadidi, onderstreept hoeveel vertrouwen hij heeft in de Belgische spelmaker.

Voor Hadidi wordt het nu zaak om dat vertrouwen terug te betalen. De stap van de Belgische jeugdcompetities naar Feyenoord is groot, maar als hij zijn ontwikkeling voortzet zoals de voorbije twaalf maanden, lijkt de Eredivisie slechts een tussenstation. Rigaux gelooft alvast dat hij op termijn de stap naar het eerste elftal kan zetten. Dat hij daarvoor zijn eerste transfer als technisch directeur gebruikte, zegt misschien wel alles.

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