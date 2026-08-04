Factcheck Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken
Foto: © photonews
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Club Brugge beleefde onder Ivan Leko een enorme comeback in het voorjaar van 2026. Dat leverde uiteindelijk ook de titel op. En zo is blauw-zwart opnieuw helemaal gelanceerd. Dit seizoen moet er opnieuw een titel volgen, beseft ook de coach van Club Brugge.

Hier en daar wordt de vergelijking gemaakt tussen Club Brugge en Bayern München, die ook steeds dominanter worden in Duitsland. Van die vergelijking wil Ivan Leko echter helemaal niets weten, zo blijkt in HUMO.

"Ik vind ons absoluut niet het Bayern van België. Bayern pakte de titel vijf jaar op rij, vaak met meer dan tien punten voorsprong! Wij wonnen pas dankzij een inhaalrace in de laatste zes maanden", opende hij de debatten.

Is Club Brugge het Bayern München van België?

Vorig seizoen won Bayern met zestien punten verschil op Borussia Dortmund, het jaar daarvoor met dertien punten voorsprong op Bayer Leverkusen, maar in 2023-2024 won datzelfde Leverkusen nog de titel met liefst achttien punten meer dan Bayern München. Dus zo dominant is Bayern de voorbije vijf jaar ook niet geweest ...

Leko ging echter verder in het weekblad: "In 2025 werd Union kampioen, het jaar dáárvoor pakte Club Brugge de titel na een haast miraculeuze comeback, en het seizoen voordien kroonde Antwerp zich tot kampioen. We moeten dus heel nederig blijven. Bovendien verandert er komend seizoen iets cruciaals." 

Cruciale verandering: geen play-offs meer

Dat er geen puntenhalvering meer is en ook geen play-offs meer? Dat gaat volgens Leko een heel grote impact hebben. Elke wedstrijd is een finale - dat is iets wat Leko vaak zegt aan zijn spelers. Maar hij beseft ook dat de intensiteit vorig seizoen in de play-offs groter was dan in de reguliere competiitie.

En als er dan ook nog wedstrijden zijn voor of na een wedstrijd in de Champions League? Dan wordt alles toch nog wat anders. Nederigheid is dan ook geboden volgens de coach van blauw-zwart. Zes of zeven punten achterstand oplopen? "Dan is het finito", beseft Leko. De tweede titel op rij blijft een absoluut doel.

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