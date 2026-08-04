FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League
Foto: © photonews
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Royal Knokke FC zal met grote ambities aan het seizoen in Eerste Nationale beginnen. De club wil onder Ruud Vormer stappen blijven zetten en daarvoor worden de nodige versterkingen binnengehaald. Knokke gaat nu shoppen bij een eersteklasser.

Knokke maakt de komst van Alan Mbega bekend. De West-Vlamingen nemen de 19-jarige middenvelder over van Sint-Truiden. Daar speelde hij sinds 2022 in de jeugd, maar zijn contract liep deze zomer af. Knokke maakt daar handig gebruik van om de jonge Belg naar de kust te halen.

Mbega mocht zich bewijzen tijdens de voorbereiding

Mbega mocht tijdens de voorbereiding proefdraaien bij Knokke en zich bewijzen. Hij speelde mee in verschillende oefenduels en maakte minuten tegen onder meer eersteklassers KV Kortrijk en KAA Gent.

"Met zijn prestaties en kwaliteiten wist hij een goede indruk na te laten en overtuigde hij de sportieve staf om hem een contract aan te bieden. Welkom bij RKFC, Alan!", schrijft Knokke. Mbega tekent een contract voor één seizoen.

42 optredens voor de beloften van STVV

De defensieve middenvelder speelde in de jeugd eerder voor FC Enghiennois, CS Pays Vert Ostiches-Ath en Excelsior Mouscron. Na twee seizoenen bij Les Hurlus maakte hij de overstap naar STVV.

Daar werd hij op zijn zestiende al overgeheveld naar de Tuiense beloften, die in Tweede Nationale uitkomen. Dat is één reeks lager dan Knokke. Mbega verlaat STVV uiteindelijk met 42 duels op de teller voor de beloften. Daarin scoorde hij één doelpunt.

Knokke onderstreept zijn ambities

Met de komst van Mbega blijft Knokke zijn ambities onderstrepen. Het haalde eerder ook al Noah De Ridder weg bij Lierse. Knokke haalt vaak jonge spelers bij grotere clubs die nog veel groeimarge hebben en veel speelminuten willen verzamelen. Ook de komst van Mbega kadert in die aanpak.

Eerder haalde Knokke ook onder meer Ono Vanackere (Jong Cercle), Luca Foubert (MVV Maastricht), Ardit Bala (KV Kortrijk), Ryan Adewusi (Dender) en Christivie Dienana (OH Leuven). Ruud Vormer droomde ook van de komst van Jelle Vossen, maar de ervaren spits koos voor een avontuur bij Beerschot.

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