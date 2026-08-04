Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De toekomst van Romelu Lukaku lijkt niet bij SSC Napoli te liggen. Na de Turkse interesse meldt er zich opnieuw een geïnteresseerde club voor de Rode Duivel. Heeft de aanvaller zin in een Amerikaans avontuur?

Valt het op dat SSC Napoli Romelu Lukaku naar de uitgang aan het begeleiden is? Zelfs Massimiliano Allegri - de nieuwbakken coach van Partenopei was de voorbije seizoenen meermaals héél lovend over Big Rom en probeerde hem in het verleden al naar Juventus FC en AC Milan te halen - durft niet te stellen dat onze landgenoot komend seizoen zal voorkomen in plannen.

Het plan van Napoli is dan ook héél duidelijk: Lukaku moét weg. En bij voorkeur voor minstens tien miljoen euro. Het loon van Big Rom weegt te zwaar door op de Napolitaanse boekhouding. Bovendien heeft Rasmus Hojlund vorig seizoen bewezen dat hij de aanval van Napoli kan dragen. 

Conte Antonio - Lukaku Romelu

De voorbije weken draaide Lukaku dan ook tal van rondjes op de geruchtenmolen. Fenerbahçe en Besiktas JK werden genoemd, terwijl ook een terugkeer naar RSC Anderlecht meermaals werd geciteerd. We kunnen al stellen: de 132-voudig Rode Duivel zal deze zomer niét terugkeren naar het Lotto Park. 

Volgens de Italiaanse media is er concrete interesse uit de Major League Soccer. Atlanta United heeft de pijlen op Lukaku gericht. Meer zelfs: de eerste contacten zijn al gelegd. De Amerikaanse club biedt Lukaku een riant contract voor twee seizoenen. Met andere woorden: hij kan zijn carrière nog steeds afsluiten in Brussel. 

Romelu Lukaku laat zich niét opjagen

Lukaku is echter niet van plan om al een beslissing te nemen. Big Rom is ervan overtuigd dat hij nog steeds een sleutelpion kan zijn bij een Europese topclub. Voorgenoemde geïnteresseerde clubs kan je niet meteen in die categorie indelen. Maar welke Europese topclub zit te wachten op de komst van een 33-jarige spits? 

Lees ook... Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

Op dit moment is het antwoord duidelijk: niemand. De Europese zomermercato moet nog losbarsten. Pas tegen eind augustus wordt het duidelijk welke clubs nood hebben aan versterking. En dus is Lukaku ervan overtuigd dat er eind augustus nog opportuniteiten uit de bus zullen vallen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

LIVE: Union neemt initiatief in beginfase, Raul heel actief Live

LIVE: Union neemt initiatief in beginfase, Raul heel actief

20:06
Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

19:40
1
Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

15:00
3
Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

14:30
1
Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

18:30
1
RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

19:20
'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

18:45
1
16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:00
Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo Analyse

Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo

18:00
1
Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

03/08
2
Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

18:15
Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

17:30
Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

16:30
1
Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

17:00
Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

16:00
3
FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

16:15
Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

15:30
OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

14:21
1
Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

14:00
Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

13:21
10
Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

13:15
Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG

Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG

12:50
7
EXCLUSIEF - KAA Gent zoekt versterking op deze plaatsen: meteen een interessant profiel op komst?

EXCLUSIEF - KAA Gent zoekt versterking op deze plaatsen: meteen een interessant profiel op komst?

12:00
RSC Anderlecht is het slachtoffer van zijn eigen succes

RSC Anderlecht is het slachtoffer van zijn eigen succes

08:30
9
Sibierski heeft duidelijk aanvalsplan bij Anderlecht en gaat diep in buidel tasten

Sibierski heeft duidelijk aanvalsplan bij Anderlecht en gaat diep in buidel tasten

11:00
1
Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser

Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser

11:30
8
Nieuw RWDM-bestuur legt plannen op tafel én lanceert opvallende actie

Nieuw RWDM-bestuur legt plannen op tafel én lanceert opvallende actie

12:20
'Opvolger Goto komt uit Spaanse competitie en heeft WK-ervaring'

'Opvolger Goto komt uit Spaanse competitie en heeft WK-ervaring'

10:30
Live Transfernieuws 4/8: Koffi, Ter Stegen en Vozinha in de picture

Live Transfernieuws 4/8: Koffi, Ter Stegen en Vozinha in de picture

12:15
Jannes Tant duidt belangrijk werkpunt aan bij Eendracht Aalst Lede

Jannes Tant duidt belangrijk werkpunt aan bij Eendracht Aalst Lede

11:15
1
DONE DEAL: Club Brugge breekt transferrecord

DONE DEAL: Club Brugge breekt transferrecord

10:00
20
Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken Factcheck

Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken

09:30
14
Nieuw systeem JPL problematisch? "Vrees dat er dingen gaan gebeuren die daglicht niet mogen zien"

Nieuw systeem JPL problematisch? "Vrees dat er dingen gaan gebeuren die daglicht niet mogen zien"

09:00
16
'Club Brugge breekt alle records én klopt steeds harder op de deur bij Genk'

'Club Brugge breekt alle records én klopt steeds harder op de deur bij Genk'

08:00
6
Het seizoen begint nu: ontdek hier welke scheidsrechters speeldag 1 in goede banen moeten leiden

Het seizoen begint nu: ontdek hier welke scheidsrechters speeldag 1 in goede banen moeten leiden

07:30
4
Zijn de Europese kansen richting vijf teams in Europa gestegen? Dit zijn onze voorspellingen Analyse

Zijn de Europese kansen richting vijf teams in Europa gestegen? Dit zijn onze voorspellingen

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Union SG - Bodø Glimt: 0-0 Alex_005 Alex_005 over OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges rejoint un autre club belge Pereira23 Pereira23 over Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi' Swakken Swakken over 'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer trivece trivece over 🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert 051961rouche 051961rouche over Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato 051961rouche 051961rouche over Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme Canard-i Canard-i over Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint rinus michels rinus michels over Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG Canard-i Canard-i over Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved