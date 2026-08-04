Jannes Tant duidt belangrijk werkpunt aan bij Eendracht Aalst Lede

Eendracht Aalst Lede verloor het afgelopen weekend vriendschappelijk met 1-4 van tweedeklasser Sporting Hasselt. Coach Jannes Tant zag goede dingen bij zijn ploeg, maar duidde toch ook een groot werkpunt aan.

Eendracht Aalst Lede begon goed aan de wedstrijd en zette de bezoekers meteen vast. Dat leverde de 1-0 op via Joran Triest. De thuisploeg hield goed stand en ging met een voorsprong de rust in. In de tweede helft zou het spelbeeld echter volledig kantelen.

Sporting Hasselt zet het nog recht

Sporting Hasselt maakte meteen gelijk via Bounou, waarna Vankerkhoven de Limburgers al snel op voorsprong zette. Nog voor het uur zorgde Ngoyi voor 1-3. In de slotfase scoorde de spits - die in het tussenseizoen overkwam van Desses Sport - nog de 1-4. Zo werd het niveauverschil uiteindelijk toch duidelijk zichtbaar, hoewel Eendracht Aalst Lede een uitstekende eerste helft speelde.

Thuiscoach Jannes Tant blikte over het algemeen tevreden terug. "In de eerste helft was er goed voetballend vermogen met tal van kansen", klonk het na de wedstrijd bij Het Laatste Nieuws. "Verdedigend stonden we goed, want we gaven weinig kansen weg. De voorsprong vlak voor de rust kwam op een ideaal moment."

Jannes Tant duidt werkpunt aan

Na de rust was Eendracht Aalst Lede de focus kwijt. Tant ziet het als een belangrijk werkpunt. "We kwamen evenwel niet scherp genoeg uit de kleedkamer en kregen iets te snel drie tegengoals binnen. Dat zijn leermomenten voor onze jongens."

Tant beseft wel dat de tegenstander al verder staat in zijn voorbereiding. "Vergeet niet dat Hasselt binnen dertien dagen aan de competitie begint. We gaven een degelijke repliek, maar mogen niet verzwakken als we uit de kleedkamer komen."





Croky Cup

Eendracht Aalst Lede begint op 30 augustus aan de competitie in 2e Nationale VV A. Het krijgt dan het bezoek van KVK Ninove. Daarna volgen duels tegen KSV Oudenaarde (uit) en Jong KVM (thuis). Voor de competitiestart speelt Eendracht Aalst Lede ook nog in de derde ronde van de Croky Cup. Derdenationaler Sint-Lenaerts is daarin de tegenstander.

De wedstrijd wordt gespeeld op zondag 9 augustus om 16.00 uur. Daarna staat er nog een oefenwedstrijd tegen KVV Zelzate op het programma. Die vindt dan weer plaats op 12 augustus om 20.00 uur op het Armand Seghers Sportcomplex.