KRC Genk volgt met argusogen: Limburgers kunnen miljoenen verdienen aan transfer van Mika Godts naar PSG

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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KRC Genk volgt met argusogen: Limburgers kunnen miljoenen verdienen aan transfer van Mika Godts naar PSG
Foto: © photonews
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Mika Godts staat héél dicht bij een droomtransfer. De 21-jarige flankaanvaller heeft een persoonlijk akkoord met PSG. Op clubniveau ligt er nog werk op de plank. En die onderhandelingen volgt KRC Genk met argusogen.

PSG drukt door voor Mika Godts. De Franse grootmacht heeft ondertussen een akkoord met de 21-jarige Leuvenaar. Op clubniveau is de kloof (voorlopig) te groot.

AFC Ajax heeft een prijskaartje van zestig miljoen euro rond de nek van Godts gehangen. PSG heeft ondertussen een formeel bod van 45 miljoen uitgebracht op de tweevoudig Rode Duivel. 

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 21-jarige flankaanvaller op 35 miljoen euro. Het contract van Godts in de Johan Cruijff ArenA loopt tot medio 2029. Ajax heeft dan ook geen haast in het dossier. 

Al is de algemene teneur dat beide clubs tot een vergelijk zullen komen. De uiteindelijke transfersom zal ergens tussen de gevraagde zestig miljoen euro en de geboden 45 miljoen euro liggen. 

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KRC Genk hoopt dat de transfersom van Mika Godts zo hoog mogelijk zal liggen

Die onderhandelingen worden bij KRC Genk van héél dichtbij gevolgd. De penningmeester van De Smurfen mag het telraam alvast bovenhalen. 

Ajax betaalde in 2023 amper één miljoen euro om Godts weg te halen in Limburg. Genk slaagde er wél in om tien procent van de toekomstige transfersom van Godts toe te eigenen.

Tien procent van de transfersom vloeit terug naar Limburg

Met andere woorden: als PSG en Ajax uiteindelijk een overeenkomst bereiken over een bedrag van vijftig miljoen euro krijgt Genk daar vijf miljoen euro van. Moeten we er een tekening bij maken dat Dimitri De Condé hoopt dat Ajax de slag thuis haalt?

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