Live Transfernieuws 4/8: geen Koffi tegen Bodo/Glimt
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Hervé Koffi niet op Europese lijst Union SG
Hervé Koffi heeft de deadline niet gehaald en staaat daardoor niet op de Europese lijst. "Hij is er niet bij. Jammer genoeg kregen we die vergunning niet op tijd in orde. Dat is een beetje hoe diplomatie werkt, zeker? Dat vergt tijd. Normaal gezien zal het tegen zaterdag wel in orde zijn", aldus coach David Hubert.
Het zal tegen Bodo/Glimt dus ook nog altijd aan Vic Chambaere zijn om de honneurs waar te nemen. David Hubert beseft dat het een zware dobber zal worden tegen de Noren en wil er dan ook staan met zijn team om een goede uitgangspositie te verwerven en te blijven dromen van de vetpotten van de League Phase van de Champions League.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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