Live Transfernieuws 4/8: Koffi, Ter Stegen en Vozinha in de picture
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
KV Mechelen wil shoppen bij FCV Dender EH
Het vertrek van Halhal van KV Mechelen naar Italië heeft zijn impact, ook op mogelijke inkomende transfers. In die optiek denken De Kakkers nog steeds aan Luc Marijnissen van FCV Dender EH. Door de vijf miljoen die ze voor Halhal hebben weten binnen te halen, kunnen ze nu ook volop de strijd aangaan.
Daarmee willen ze dus ook Luc Marijnissen zo snel mogelijk in huis halen. Dat weet alvast Gazet van Antwerpen te melden. Dender degradeerde afgelopen seizoen van de Jupiler Pro League naar de Challenger Pro League, maar Marijnissen zou mogelijk wel op het hoogste niveau willen blijven voetballen.
AFC Ajax haalt topkeeper in huis
Marc-André ter Stegen speelt dit seizoen op huurbasis voor Ajax. Dat maakt de Amsterdamse club dinsdagochtend bekend. Hij komt op huurbasis over van FC Barcelona. De 34-jarige doelman speelt op die manier het komende seizoen in Amsterdam - toch wel een stunttransfer.
De keeper is bij Barcelona de derde keuze achter Joan García en Wojciech Szczęsny, waardoor de Catalanen wederom openstonden voor een vertrek. In Catalonië ligt Ter Stegen nog tot juni 2028 onder contract, maar voor dit seizoen hebben ze dus alvast een oplossing voor hem gevonden. Bij Ajax moet hij opnieuw meer speelminuten gaan genereren.
'Opvolger Goto komt uit Spaanse competitie en heeft WK-ervaring'
STVV is op zoek naar een opvolger voor Keisuke Goto. Daarbij is het nu ook uitgekomen in Spanje om er de Bosnische international Samed Bazdar over te nemen. Daarmee zouden ze opnieuw een interessante speler in huis kunnen halen. (Lees meer)
Hervé Koffi niet op Europese lijst Union SG
Hervé Koffi heeft de deadline niet gehaald en staaat daardoor niet op de Europese lijst. "Hij is er niet bij. Jammer genoeg kregen we die vergunning niet op tijd in orde. Dat is een beetje hoe diplomatie werkt, zeker? Dat vergt tijd. Normaal gezien zal het tegen zaterdag wel in orde zijn", aldus coach David Hubert.
Het zal tegen Bodo/Glimt dus ook nog altijd aan Vic Chambaere zijn om de honneurs waar te nemen. David Hubert beseft dat het een zware dobber zal worden tegen de Noren en wil er dan ook staan met zijn team om een goede uitgangspositie te verwerven en te blijven dromen van de vetpotten van de League Phase van de Champions League.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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