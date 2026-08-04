Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2898

Antwerp koos met Marvin Compper bewust voor een trainer zonder grote naam, maar wel met stevige aanbevelingen. Faris Haroun bracht hem nadrukkelijk in beeld, waarna ook het oordeel van Ralf Rangnick doorslaggevend bleek in de keuze van de clubleiding.

Antwerp heeft meer uitleg gegeven bij de keuze voor Marvin Compper als nieuwe hoofdcoach. De Duitser begint zonder ervaring als vaste hoofdtrainer aan zijn opdracht op de Bosuil, maar achter de schermen werd zijn kandidatuur uitvoerig afgetoetst. 

Vooral Faris Haroun en Ralf Rangnick speelden daarin een belangrijke rol. Sven Jaecques vertelde aan Het Laatste Nieuws dat Haroun al langer een nauwe band had met Compper. Dat maakte Antwerp nieuwsgierig. "Faris was heel close met Marvin en dat was voor ons het sein om hem van dichterbij te volgen. De signalen waren zeer positief, ook uit de Pro License-opleiding."

Haroun bracht Compper in beeld

Haroun nam tijdens de voorbereiding tijdelijk de sportieve leiding op zich en wordt binnen Antwerp sterk gewaardeerd. Zijn oordeel woog mee in de zoektocht. De club wilde daarnaast bevestiging krijgen van iemand die Compper en zijn ideeën goed kent.

Marc Overmars nam daarom contact op met Ralf Rangnick, een belangrijke figuur achter de Red Bull-school. Compper gaf bij zijn voorstelling al aan dat die filosofie aansluit bij het voetbal dat hij op de Bosuil wil brengen.

"Zijn oordeel, daar hecht ik veel waarde aan", verklaarde Overmars. De positieve beoordeling bracht Antwerp steeds dichter bij Compper, die uiteindelijk boven de andere kandidaten uitkwam.

Geen Belg, wel de beste keuze

Overmars gaf toe dat een Belgische trainer mooi bij de club had gepast. Toch wilde Antwerp nationaliteit niet laten doorwegen wanneer een andere kandidaat overtuigender was. Volgens de sportief directeur stak Compper er tijdens de procedure bovenuit.

Ook de kans om een jonge trainer te laten groeien, speelde mee. Overmars trok daarbij de vergelijking met spelers die ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. "Ik vind het mooi als jeugd kansen krijgt, zowel spelers als trainers. Natuurlijk is het het mooiste om een Belgische trainer aan te stellen, maar Marvin stak er nu eenmaal bovenuit van alle opties."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

16:00
2
Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

17:30
Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

17:00
FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

16:15
Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser

Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser

11:30
6
Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

15:00
1
Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

15:30
Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

14:30
OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

14:21
Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

14:00
Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

13:21
7
Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

13:15
Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG

Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG

12:50
5
EXCLUSIEF - KAA Gent zoekt versterking op deze plaatsen: meteen een interessant profiel op komst?

EXCLUSIEF - KAA Gent zoekt versterking op deze plaatsen: meteen een interessant profiel op komst?

12:00
Nieuw RWDM-bestuur legt plannen op tafel én lanceert opvallende actie

Nieuw RWDM-bestuur legt plannen op tafel én lanceert opvallende actie

12:20
Live Transfernieuws 4/8: Koffi, Ter Stegen en Vozinha in de picture

Live Transfernieuws 4/8: Koffi, Ter Stegen en Vozinha in de picture

12:15
Sibierski heeft duidelijk aanvalsplan bij Anderlecht en gaat diep in buidel tasten

Sibierski heeft duidelijk aanvalsplan bij Anderlecht en gaat diep in buidel tasten

11:00
1
Jannes Tant duidt belangrijk werkpunt aan bij Eendracht Aalst Lede

Jannes Tant duidt belangrijk werkpunt aan bij Eendracht Aalst Lede

11:15
1
'Opvolger Goto komt uit Spaanse competitie en heeft WK-ervaring'

'Opvolger Goto komt uit Spaanse competitie en heeft WK-ervaring'

10:30
DONE DEAL: Club Brugge breekt transferrecord

DONE DEAL: Club Brugge breekt transferrecord

10:00
18
Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken Factcheck

Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken

09:30
14
'Antwerp haalt dubbel uit: medische testen voor twéé topdeals'

'Antwerp haalt dubbel uit: medische testen voor twéé topdeals'

22:30
10
Nieuw systeem JPL problematisch? "Vrees dat er dingen gaan gebeuren die daglicht niet mogen zien"

Nieuw systeem JPL problematisch? "Vrees dat er dingen gaan gebeuren die daglicht niet mogen zien"

09:00
16
Het seizoen begint nu: ontdek hier welke scheidsrechters speeldag 1 in goede banen moeten leiden

Het seizoen begint nu: ontdek hier welke scheidsrechters speeldag 1 in goede banen moeten leiden

07:30
4
'Club Brugge breekt alle records én klopt steeds harder op de deur bij Genk'

'Club Brugge breekt alle records én klopt steeds harder op de deur bij Genk'

08:00
6
RSC Anderlecht is het slachtoffer van zijn eigen succes

RSC Anderlecht is het slachtoffer van zijn eigen succes

08:30
9
Zijn de Europese kansen richting vijf teams in Europa gestegen? Dit zijn onze voorspellingen Analyse

Zijn de Europese kansen richting vijf teams in Europa gestegen? Dit zijn onze voorspellingen

07:00
'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent'

'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent'

21:30
9
DONE DEAL: Antwerp heeft beet en kan nu écht aan het seizoen beginnen

DONE DEAL: Antwerp heeft beet en kan nu écht aan het seizoen beginnen

19:00
DONE DEAL: RSC Anderlecht laat toptalent naar Serie A vertrekken

DONE DEAL: RSC Anderlecht laat toptalent naar Serie A vertrekken

23:00
5
Live Transfernieuws 3/8: Titraoui weg, nieuwkomer voor Gent en bod van Zulte Waregem

Live Transfernieuws 3/8: Titraoui weg, nieuwkomer voor Gent en bod van Zulte Waregem

22:00
Miljoenendeal voor Club Brugge: wat mogen we van hem verwachten? Analyse

Miljoenendeal voor Club Brugge: wat mogen we van hem verwachten?

21:00
DONE DEAL: Lommel SK haalt speler met verleden bij Genk in huis

DONE DEAL: Lommel SK haalt speler met verleden bij Genk in huis

20:30
Antwerp krijgt serieuze concurrentie voor transfertarget en nochtans hebben ze zijn profiel nodig

Antwerp krijgt serieuze concurrentie voor transfertarget en nochtans hebben ze zijn profiel nodig

18:40
1
DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal

DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal

20:00
Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

19:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser El Malvario El Malvario over Une rumeur à oublier : Kevin De Bruyne n'ira pas dans ce club FC BRUGES FC BRUGES over Union SG - Bodø Glimt: - FC BRUGES FC BRUGES over DONE DEAL: Club Brugge breekt transferrecord Impala Impala over Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen TatstOn TatstOn over Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen Union 60 Union 60 over Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme rinus michels rinus michels over Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved