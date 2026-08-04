Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

Antwerp koos met Marvin Compper bewust voor een trainer zonder grote naam, maar wel met stevige aanbevelingen. Faris Haroun bracht hem nadrukkelijk in beeld, waarna ook het oordeel van Ralf Rangnick doorslaggevend bleek in de keuze van de clubleiding.

Antwerp heeft meer uitleg gegeven bij de keuze voor Marvin Compper als nieuwe hoofdcoach. De Duitser begint zonder ervaring als vaste hoofdtrainer aan zijn opdracht op de Bosuil, maar achter de schermen werd zijn kandidatuur uitvoerig afgetoetst.

Vooral Faris Haroun en Ralf Rangnick speelden daarin een belangrijke rol. Sven Jaecques vertelde aan Het Laatste Nieuws dat Haroun al langer een nauwe band had met Compper. Dat maakte Antwerp nieuwsgierig. "Faris was heel close met Marvin en dat was voor ons het sein om hem van dichterbij te volgen. De signalen waren zeer positief, ook uit de Pro License-opleiding."

Haroun bracht Compper in beeld

Haroun nam tijdens de voorbereiding tijdelijk de sportieve leiding op zich en wordt binnen Antwerp sterk gewaardeerd. Zijn oordeel woog mee in de zoektocht. De club wilde daarnaast bevestiging krijgen van iemand die Compper en zijn ideeën goed kent.

Marc Overmars nam daarom contact op met Ralf Rangnick, een belangrijke figuur achter de Red Bull-school. Compper gaf bij zijn voorstelling al aan dat die filosofie aansluit bij het voetbal dat hij op de Bosuil wil brengen.

"Zijn oordeel, daar hecht ik veel waarde aan", verklaarde Overmars. De positieve beoordeling bracht Antwerp steeds dichter bij Compper, die uiteindelijk boven de andere kandidaten uitkwam.





Geen Belg, wel de beste keuze

Overmars gaf toe dat een Belgische trainer mooi bij de club had gepast. Toch wilde Antwerp nationaliteit niet laten doorwegen wanneer een andere kandidaat overtuigender was. Volgens de sportief directeur stak Compper er tijdens de procedure bovenuit.

Ook de kans om een jonge trainer te laten groeien, speelde mee. Overmars trok daarbij de vergelijking met spelers die ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. "Ik vind het mooi als jeugd kansen krijgt, zowel spelers als trainers. Natuurlijk is het het mooiste om een Belgische trainer aan te stellen, maar Marvin stak er nu eenmaal bovenuit van alle opties."