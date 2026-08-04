Nieuw systeem JPL problematisch? "Vrees dat er dingen gaan gebeuren die daglicht niet mogen zien"

Wim De Coninck heet zijn voorbeschouwing op het nieuwe seizoen gedeeld met de goegemeente. En hij lijkt daarbij formeel: Club Brugge en Union SG gaan opnieuw de dienst uitmaken bovenaan. Al maakt hij zich ook zorgen.

De voorbije drie jaren hebben Union SG en Club Brugge de prijzen netjes met elkaar verdeeld. De eerste en tweede plaats, de Beker van België, de titel en dus ook steevast de Supercup tegen elkaar mogen spelen: de twee ploegen staken wat boven de rest uit.

En ook dit seizoen zijn beide ploegen de grote favoriet voor Wim De Coninck. Het hernieuwde systeem met achttien ploegen en zonder play-offs kan wel zijn impact hebben op wie er met de titel en de Europese plaatsen vandoor zal gaan.

Is iedereen klaar voor de nieuwe competitie?

En de analist maakt zich in De Zondag ook duidelijk zorgen, want het systeem zet ook opnieuw de deur open voor akkoordjes op de laatste speeldagen als het voor sommige teams niet meer echt van moeten is en alles al vast ligt.

"Er wordt gezegd dat je nu klaar zal moeten zijn vanaf het begin. Maar dat zal niet het geval zijn, als je het nog te verwachten transferverkeer bij de topclubs Club Brugge en Union bekijkt", aldus De Coninck in zijn analyse voor het seizoen.

Wat levert het systeem zonder play-offs op in Jupiler Pro League?

"Met de play-offs had bijna elke ploeg iets om tot de laatste speeldag voor te spelen. Maar nu gaan we na pakweg 28 van de 34 speeldagen al wedstrijden krijgen waarin ploegen uit de middenmoot niets meer te winnen of te verliezen hebben. Dan vrees ik dat er dingen gaan gebeuren die het daglicht niet mogen zien."





Het is een feit dat een team dat nu twaalfde of dertiende staat helemaal veilig is, terwijl in het systeem met playdowns de twaalfde plaats nog een echte strijdplaats was. Het verschil tussen nog mogen dromen van Europees voetbal en strijden tegen degradatie was klein.