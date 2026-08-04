Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen
Foto: © photonews
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Marvin Compper heeft dinsdag zijn eerste persconferentie gegeven als trainer van Antwerp. Voor de 41-jarige Duitser wordt het zijn eerste officiële avontuur als hoofdcoach, al benadrukte hij meteen dat hij die rol intern al eerder heeft opgenomen.

Op de Bosuil wil hij voortbouwen op het werk dat Faris Haroun de voorbije weken verrichtte. Compper stond vier jaar geleden al zeven maanden als interim-trainer voor de groep in Moskou. "Intern stond dat eigenlijk al gelijk aan hoofdcoach. Ik voelde me toen al klaar. Nu heb ik mijn licenties en voel ik me klaar", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

Duidelijke invloed van Rangnick

Ook over zijn voetbalideeën liet Compper weinig twijfel bestaan. Tijdens zijn spelersloopbaan werkte hij met verschillende trainers, maar vooral Ralf Rangnick drukte een duidelijke stempel op hem. De nieuwe Antwerp-coach omschrijft zichzelf als iemand die zich thuis voelt binnen de Red Bull-school.

"Daar voel ik me goed bij en dat past bij wat ik wil brengen. Dat mag je van mij verwachten", klonk het. Hoe snel zijn ploeg die ideeën volledig kan uitvoeren, is een andere zaak. Compper is pas net begonnen en wil niet doen alsof alles onmiddellijk veranderd kan worden.

Antwerp begon de voorbereiding zonder vaste hoofdcoach, waardoor Haroun tijdelijk de sportieve leiding op zich nam. Compper ziet dat werk als een nuttige basis. De voormalige middenvelder heeft volgens hem al belangrijke fundamenten gelegd waarop de nieuwe staf verder kan bouwen.

Niet alles tegelijk veranderen

"Ik kom hier nu aan en kan niet alles in één keer implementeren", gaf Compper toe. De komende weken wil hij zijn eigen accenten geleidelijk toevoegen, zonder het werk van Haroun zomaar aan de kant te schuiven.

Ook naast het veld heeft de Duitser al een concreet doel. Hij wil Nederlands leren om rechtstreeks met de supporters en de pers te kunnen communiceren. Binnen de kleedkamer blijft Engels voorlopig wel de voertaal. Hij maakte duidelijk dat dit voor hem een persoonlijk doel is. Daar maakt hij zich ongetwijfeld populair mee bij de fans.

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