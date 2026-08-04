OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot

Antwerp FC heeft broodnodige aanvallende versterking beet. Ibrahim Salah heeft zijn handtekening gezet onder een contract in Deurne-Noord. De 24-jarige Marokkaanse Belg wordt gehuurd van FC Basel.

Het nieuws hing al enkele uren in de lucht en is ondertussen ook officieel. Antwerp FC heeft met Ibrahim Salah de broodnodige aanvallende versterking beet.

The Great Old huurt de 24-jarige flankaanvaller - al kan hij ook in de spits uit de voeten - voor een seizoen van FC Basel. Het Stamnummer Eén bedong een aankoopoptie in de deal.

Ibrahim Salah is a Red! 🔴⚪ pic.twitter.com/DTxey87DAF — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 4, 2026

Salah is alvast een bekende naam voor de Belgische voetbalfans. De Marokkaanse Belg genoot zijn jeugdopleiding bij... Beerschot en brak uiteindelijk door op het hoogste niveau bij KAA Gent.

Stade Rennais betaalde in 2023 6,5 miljoen euro om Salah weg te halen bij De Buffalo's. Via Stade Brestois kwam de 24-jarige flankaanvaller uiteindelijk bij FC Basel terecht.





Aankoopoptie van (amper) 2,5 miljoen euro

"Antwerp heeft als oudste club van België een héél rijke geschiedenis", aldus Salah in een eerste reactie. "Ik kijk er alvast naar uit om in het héél sfeervolle stadion te voetballen. De club en de fans zijn uniek!"

Voor de volledigheid: Antwerp kan Salah op het einde van het seizoen voor 2,5 miljoen euro definitief naar Deurne-Noord halen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zes miljoen euro.