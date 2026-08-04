OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken
Foto: © photonews
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Cisse Sandra laat Club Brugge na negen seizoenen achter zich en kiest voor een nieuw hoofdstuk bij Westerlo. De 22-jarige middenvelder tekent voor vier jaar in ’t Kuipje, enkele dagen nadat hij nog 88 minuten speelde in de verloren Supercup tegen Union SG.

Cisse Sandra ruilt Club Brugge definitief in voor KVC Westerlo. De 22-jarige aanvallende middenvelder tekende in ’t Kuipje een contract voor vier seizoenen. Dat laten de Kemphanen zelf weten via hun clubwebsite. Zijn transfer hing al een tijdje in de lucht, waardoor de officiële bevestiging vooral het laatste ontbrekende puzzelstuk was.

Opvallend genoeg stond Sandra vorige week nog 88 minuten op het veld in de Supercup tegen Union SG. Club Brugge verloor die wedstrijd na strafschoppen, maar enkele dagen later volgt nu toch het afscheid. Voor Westerlo betekent zijn komst een extra optie tussen middenveld en aanval.

Negen jaar op Jan Breydel

Sandra trok in 2017 naar de jeugdopleiding van Club Brugge, na eerdere passages bij WS Lauwe en Zulte Waregem. Via Club NXT zette hij zijn eerste stappen in het profvoetbal. In augustus 2020 scoorde hij als 16-jarige zijn eerste doelpunt in de Challenger Pro League.

Voor Club NXT kwam hij in die competitie 25 keer in actie, met zes doelpunten als resultaat. Ook in de UEFA Youth League liet hij zich opmerken: vijf goals en één assist in zeven wedstrijden.

Daarna volgde de overstap naar de A-kern. Sandra verzamelde uiteindelijk 48 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij vijf keer scoorde en één assist gaf. Tussendoor deed hij ervaring op tijdens uitleenbeurten aan Excelsior en Willem II.

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Westerlo kiest voor Belgisch profiel

Bij Club Brugge maakte Sandra drie landstitels en twee gewonnen Supercups mee, maar een vaste basisplaats kwam er nooit volledig. Westerlo biedt hem nu de kans om een grotere rol op te nemen en opnieuw regelmatiger aan spelen toe te komen.

De Kemphanen halen met Sandra een Belgisch opgeleide middenvelder binnen die al ervaring heeft in België en Nederland. Hij doorliep bovendien verschillende nationale jeugdploegen en kwam uit voor de U16, U17, U19 en U21.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde twee miljoen euro. Met een contract tot 2030 kiest Westerlo duidelijk voor een speler die nog groeimarge heeft, maar tegelijk al genoeg wedstrijden op profniveau verzamelde.

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