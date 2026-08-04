'Opvolger Goto komt uit Spaanse competitie en heeft WK-ervaring'

STVV is op zoek naar een opvolger voor Keisuke Goto. Daarbij is het nu ook uitgekomen in Spanje om er de Bosnische international Samed Bazdar over te nemen. Daarmee zouden ze opnieuw een interessante speler in huis kunnen halen.

Volgens informatie van Het Belang van Limburg lijkt STVV dicht bij de komst van Samed Bazdar (22). De Bosnische international zou door de scouts als spitsenpiste naar voren geschoven zijn en staat naar verluidt op het punt om over te komen van Real Zaragoza.

Van Partizan naar Zaragoza: een parcours met bochten

Bazdar kreeg zijn opleiding bij Partizan Belgrado en maakte in 2024 de overstap naar Real Zaragoza voor 3,5 miljoen euro. In Spanje kwam hij tot nu toe aan 40 wedstrijden, goed voor 5 doelpunten en 5 assists. In de tweede seizoenshelft van vorig jaar werd hij uitgeleend aan Jagiellonia Bialystok in de Poolse eerste klasse.

Die uitleenbeurt leverde 3 goals op in 17 matchen. Bazdar ligt in Zaragoza nog onder contract tot 2029, maar een nieuwe stap lijkt niet onlogisch. Zaragoza eindigde vorig seizoen als allerlaatste in de Spaanse tweede klasse en zakt dit jaar naar het derde niveau, wat de deur kan openzetten voor een uitgaande transfer.

STVV zoekt een nieuwe nummer negen

Als Bazdar inderdaad naar Stayen komt, is het meteen duidelijk welke vacature hij moet invullen. STVV moet op zoek naar een nieuwe afwerker na het vertrek van Keisuke Goto, die vorig seizoen op huurbasis van Anderlecht indruk maakte. De Japanner paste in het Truiense spel en was met 13 goals een vaste waarde, maar werd door Anderlecht meteen verkocht aan SC Freiburg voor 10 miljoen euro.

De lat ligt dus hoog: STVV zoekt opnieuw een spits die niet alleen scoort, maar ook in het collectief past en met weinig kansen efficiënt kan zijn. Bazdar brengt profiel en potentieel mee, al blijft de vraag of hij meteen dezelfde impact kan hebben als zijn voorganger.





Waarom Bazdar toch een interessante gok is

In Spanje brak Bazdar niet helemaal door, maar bij Partizan gold hij jarenlang als een van de grote aanvallende talenten. In de jeugdelftallen maakte hij vlot goals, en bij de A-kern van Partizan klokte hij af op 12 doelpunten in 74 wedstrijden. Dat is geen cijfers om van achterover te vallen, maar wel in een context van jonge doorstroming en een ploeg waar hij niet altijd de eerste keuze was.

Zijn internationale verhaal is opvallend: Bazdar speelde in de jeugd voor Servië, maar koos op seniorenniveau voor Bosnië-Herzegovina. Hij komt uit Novi Pazar, een Servische stad met een overwegend Bosnische bevolking. Intussen staat hij op 14 caps voor Bosnië-Herzegovina en hij maakte ook deel uit van de selectie op het WK 2026, waar hij in de eerste groepsmatch mocht invallen.