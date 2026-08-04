'PSG praat met Club Brugge over transfer van Joel Ordoñez, maar... Fransen willen profiteren van blessure'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
'PSG praat met Club Brugge over transfer van Joel Ordoñez, maar... Fransen willen profiteren van blessure'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Een zomertransfer van Joel Ordoñez is niét van de baan. PSG laat zich niet afschrikken door de blessure van de Ecuadoriaanse verdediger. Al willen de Fransen de huidige situatie wél gebruiken om de prijs te drukken. Gaat Club Brugge mee in het steekspel?

Joel Ordoñez was tot voor het WK één van de zekerheden voor een zomertransfer bij Club Brugge. Liverpool FC en PSG waren concreet voor de 22-jarige verdediger. De Belgische landskampioen hoopte zelfs op een opbod tussen beide grootmachten.

De 20-voudig Ecuadoriaans international liep tijdens het WK een breuk in het middenvoetsbeentje van de rechtervoet op. Daardoor miste Ordoñez de Supercup én moet hij een kruis zetten door de start van het nieuwe seizoen. 

Ordonez Joel - Sorloth Alexander
© photonews

De blessure zorgt ervoor dat Liverpool de handrem heeft opgetrokken. Al lijkt het dat Ordoñez kan blijven hopen op een droomtransfer. De Franse media weten dat PSG nog steeds concrete interesse heeft. 

Vooral de polyvalentie van Ordoñez - bij de nationale ploeg speelt de Ecuadoriaan vaak als flankverdediger - zorgt ervoor dat de Parijse interesse niét is gaan liggen. Al wil PSG wél profiteren van de huidige omstandigheden. 

PSG is niét van plan om veertig miljoen euro te betalen voor Joel Ordoñez

Club Brugge heeft een prijskaartje van veertig miljoen euro rond de nek van Ordoñez gehangen. PSG is op dit moment niét bereid om dat bedrag op te hoesten. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de verdediger op 33 miljoen euro.

De revalidatietijd van Ordoñez wordt geschat op zes tot twaalf weken. In het beste geval mag de Ecuadoriaan eind september de trainingsarbeid opdrijven. En dan is het al snel eind oktober vooraleer Ordoñez effectief kan spelen.

Joel Ordoñez heeft zijn zinnen gezet op een transfer

De Ecuadoriaan zelf heeft alvast zijn zinnen gezet op een transfer. Een jaar geleden weigerde Ordoñez nog enkele weken mee te trainen om een transfer naar Olympique Marseille af te dwingen. Een verhuis naar Parijs zou dan ook een beloning voor het wachten zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
PSG
Joel Ordonez

Meer nieuws

Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent 

Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent 

22:00
Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

18:30
2
Vader Karetsas legt uit waarom Kos Karetsas voor Borussia Dortmund koos én Engelse interesse bewust afwimpelde

Vader Karetsas legt uit waarom Kos Karetsas voor Borussia Dortmund koos én Engelse interesse bewust afwimpelde

22:30
Union geeft zege in blessuretijd nog uit handen: zure 3-3 tegen Bodø/Glimt na pijnlijke stilstaande fases

Union geeft zege in blessuretijd nog uit handen: zure 3-3 tegen Bodø/Glimt na pijnlijke stilstaande fases

21:59
Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

19:40
3
'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie'

'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie'

21:30
OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot

OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot

20:40
2
UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo

UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo

20:20
1
Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar'

Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar'

20:00
2
RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

19:20
1
'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

18:45
1
16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:00
Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo Analyse

Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo

18:00
1
Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

18:15
Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

17:30
Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

16:30
1
OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

14:21
1
Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

17:00
Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

16:00
3
FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

16:15
1
Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

14:00
Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

15:00
3
Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

15:30
Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

14:30
1
Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

13:21
10
Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

13:15
Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG

Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG

12:50
7
EXCLUSIEF - KAA Gent zoekt versterking op deze plaatsen: meteen een interessant profiel op komst?

EXCLUSIEF - KAA Gent zoekt versterking op deze plaatsen: meteen een interessant profiel op komst?

12:00
DONE DEAL: Club Brugge breekt transferrecord

DONE DEAL: Club Brugge breekt transferrecord

10:00
20
Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser

Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser

11:30
8
Nieuw RWDM-bestuur legt plannen op tafel én lanceert opvallende actie

Nieuw RWDM-bestuur legt plannen op tafel én lanceert opvallende actie

12:20
Live Transfernieuws 4/8: Koffi, Ter Stegen en Vozinha in de picture

Live Transfernieuws 4/8: Koffi, Ter Stegen en Vozinha in de picture

12:15
Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken Factcheck

Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken

09:30
14
Sibierski heeft duidelijk aanvalsplan bij Anderlecht en gaat diep in buidel tasten

Sibierski heeft duidelijk aanvalsplan bij Anderlecht en gaat diep in buidel tasten

11:00
1
Jannes Tant duidt belangrijk werkpunt aan bij Eendracht Aalst Lede

Jannes Tant duidt belangrijk werkpunt aan bij Eendracht Aalst Lede

11:15
1
'Club Brugge breekt alle records én klopt steeds harder op de deur bij Genk'

'Club Brugge breekt alle records én klopt steeds harder op de deur bij Genk'

08:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi' Walter Baseggio Walter Baseggio over Union SG - Bodø Glimt: 3-3 Goro Goro over Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar' Pé_1 Pé_1 over OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen creve creve over Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem Eric Stevens Eric Stevens over Adriano Bertaccini déjà sur le départ ? Anderlecht a refusé une offre Goro Goro over RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen Goro Goro over FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League Goro Goro over UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved