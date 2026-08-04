'PSG praat met Club Brugge over transfer van Joel Ordoñez, maar... Fransen willen profiteren van blessure'

Een zomertransfer van Joel Ordoñez is niét van de baan. PSG laat zich niet afschrikken door de blessure van de Ecuadoriaanse verdediger. Al willen de Fransen de huidige situatie wél gebruiken om de prijs te drukken. Gaat Club Brugge mee in het steekspel?

Joel Ordoñez was tot voor het WK één van de zekerheden voor een zomertransfer bij Club Brugge. Liverpool FC en PSG waren concreet voor de 22-jarige verdediger. De Belgische landskampioen hoopte zelfs op een opbod tussen beide grootmachten.

De 20-voudig Ecuadoriaans international liep tijdens het WK een breuk in het middenvoetsbeentje van de rechtervoet op. Daardoor miste Ordoñez de Supercup én moet hij een kruis zetten door de start van het nieuwe seizoen.

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De blessure zorgt ervoor dat Liverpool de handrem heeft opgetrokken. Al lijkt het dat Ordoñez kan blijven hopen op een droomtransfer. De Franse media weten dat PSG nog steeds concrete interesse heeft.

Vooral de polyvalentie van Ordoñez - bij de nationale ploeg speelt de Ecuadoriaan vaak als flankverdediger - zorgt ervoor dat de Parijse interesse niét is gaan liggen. Al wil PSG wél profiteren van de huidige omstandigheden.

PSG is niét van plan om veertig miljoen euro te betalen voor Joel Ordoñez

Club Brugge heeft een prijskaartje van veertig miljoen euro rond de nek van Ordoñez gehangen. PSG is op dit moment niét bereid om dat bedrag op te hoesten. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de verdediger op 33 miljoen euro.





De revalidatietijd van Ordoñez wordt geschat op zes tot twaalf weken. In het beste geval mag de Ecuadoriaan eind september de trainingsarbeid opdrijven. En dan is het al snel eind oktober vooraleer Ordoñez effectief kan spelen.

Joel Ordoñez heeft zijn zinnen gezet op een transfer

De Ecuadoriaan zelf heeft alvast zijn zinnen gezet op een transfer. Een jaar geleden weigerde Ordoñez nog enkele weken mee te trainen om een transfer naar Olympique Marseille af te dwingen. Een verhuis naar Parijs zou dan ook een beloning voor het wachten zijn.