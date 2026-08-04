RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

Wordt Louis van Gaal de nieuwe bondscoach van Nederland? Het lijkt erop dat de Nederlandse voetbalbond zal moéten kiezen voor de 74-jarige Amsterdammer. We geven hieronder een reconstructie van de gebeurtenissen.

Ronald Koeman kondigde zijn ontslag als Nederlands bondscoach aan op dertig juni 2026. Die datum was niét toevallig gekozen. Marokko had Oranje daags voordien uitgeschakeld op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Dat ontslag kwam voor de Nederlandse voetbalbond allesbehalve als een donderslag bij heldere hemel. Koeman had intern al aangegeven dat hij na het WK zou stoppen om meer tijd door te brengen bij zijn zieke vrouw.

De Nederlandse voetbalbond koos er enkele maanden geleden bewust voor om géén onderhandelingen op te starten met potentiële opvolgers. En die keuze om Koeman te beschermen komt Nigel de Jong nu héél duur te staan.

De sportief directeur van de KNVB schoot op die manier in eigen voet. Onder anderen Peter Bosz en Erik ten Hag gaven - uiteraard ver weg van de schijnwerpers - aan dat ze zichzelf als Nederlands bondscoach zagen werken.

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Ondertussen zijn Bosz en ten Hag aan de slag gegaan bij respectievelijk PSV en FC Twente. Uiteraard werden beide heren de afgelopen weken gepolst. Beiden lieten duidelijk verstaan dat de Jong nu niet meer hoeft aan te kloppen.





Pep Guardiola werd eventjes als alternatief gezien, maar over de lat van de Catalaan geraakte Oranje simpelweg niet. Het volgende blik kandidaten? De Jong werd wederom wandelen gestuurd.

Arne Slot was bereid om het roer over te nemen. De voormalige coach van Liverpool FC vroeg een contract tot na het EK van 2028, maar opnieuw schoot de Jong in de eigen voet. Slot weigerde het voorstel tot na het WK van 2030.

Slot heeft nog duidelijke doelen op clubniveau en wil zichzelf geen vier jaar begraven bij de Nederlandse voetbalbond. Nog een laatste naam was… Mark van Bommel. In dat dossier speelde Vincent Mannaert dan weer korter op de bal.

Ook de Belgische voetbalbond troefde de Nederlanders af

Voor de Jong is Michael Reiziger vandaag dé favoriet om de nieuwe bondscoach van Nederland te worden. De voormalige speler van onder meer AFC Ajax, AC Milan en FC Barcelona is vandaag bondscoach van Jong Oranje. Al heeft hij de publieke opinie niét mee.

De Nederlandse media zijn met een heus offensief begonnen. En dat offensief heeft een naam: Louis van Gaal. The Iron Tulip is volgens De Telegraaf bereid om zijn luxeleventje aan de Portugese kust voor twee jaar in te ruilen voor een terugkeer naar Nederland.

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Gaat Oranje met van Gaal richting het EK van 2028? Die kans wordt stilaan héél groot. Wat we ons ook afvragen: zou de Jong - als hij nog op dezelfde stoel zit - opnieuw wachten tot na het toernooi om één van bovengenoemde namen te contacteren?

De Nederlandse media zijn alvast éénsgezind. Na van Gaal moét ten Hag, Bosz of Slot het roer overnemen. Oranje voor wereldkampioen in 2030? Ze zullen het alvast zelf wél geloven.