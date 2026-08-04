Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

Club Brugge moet nog steeds vrezen voor een vertrek van Nicolo Tresoldi. De Belgische landskampioen slaagde erin om AS Roma af te houden. Nu meldt er zich een absolute Europese grootmacht in het Jan Breydelstadion.

Bart Verhaeghe is binnenskamers héél duidelijk geweest. Nicolo Tresoldi mag deze zomer niét vertrekken. Een geïnteresseerde club zal met een héél straf bod moeten komen om de voorzitter van Club Brugge te overtuigen.

De Belgische landskampioen rekent op Tresoldi om het elftal dit seizoen op sleeptouw te nemen. Daarnaast heeft blauw-zwart de centen simpelweg niet nodig. De bankrekening kleurt héél groen.

Club Brugge haalde deze zomer al 87 miljoen euro (!) op

De uitgaande transfers van Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Jesse Bisiwu, Zaid Romero en Shandre Campbell zitten daar voor het één en ander tussen. Club Brugge haalde tijdens deze zomermercato - en de teller is nog niet gestopt - al 87 miljoen euro op.

AS Roma was de voorbije weken héél geïnteresseerd in Tresoldi. De Romeinen hadden een persoonlijk akkoord met de 21-jarige Duitser met Italiaanse roots én deden een formeel bod van 35 miljoen euro. Het standpunt van Verhaeghe bleef ongewijzigd.

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Roma besloot om niet door te duwen. Einde verhaal? Integendeel. De Engelse media weten dat Manchester United rond de tafel wil zitten met Club Brugge. The Red Devils volgen Tresoldi al enkele maanden op de voet én lijken van plan om het gaspedaal in te drukken.





Kan Club Brugge ook deze keer de boot afhouden? We hoeven er geen tekening bij te maken dat Manchester United - en zeker op financieel vlak - in een andere gewichtscategorie bokst dan Roma. 35 miljoen euro is wisselgeld voor de Engelse grootmacht.

Breekt Nicolo Tresoldi al meteen het record van Christos Tzolis?

De uitgaande transfer van Christos Tzolis naar Arsenal FC was er eentje voor de geschiedenisboeken. The Gunners betaalden veertig miljoen euro voor de Griekse flankaanvaller. Zo'n bedrag was nog nooit eerder neergeteld voor een speler ui de Jupiler Pro League.

Moeten we voor de auteur van die geschiedenisboeken hopen dat hij in potlood heeft geschreven? De kans bestaat natuurlijk dat het record voor een tweede keer deze zomer zal gebroken worden. En opnieuw is het Club Brugge dat langs de jackpot kan passeren. Dat zal Verhaeghe toch niet weigeren?

