Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

Het is niet alleen aftellen naar de start van de Jupiler Pro League, maar ook naar de eerste speeldag in de lagere klassen. Het pas gepromoveerde Eendracht Aalst Lede bulkt van het vertrouwen en lijkt klaar voor een sterk seizoen in Tweede Nationale.

Eendracht Aalst Lede zorgde niet zo lang geleden voor uitzinnige vreugde bij zijn fans door te promoveren naar Tweede Nationale. De traditieclub had vorig seizoen in de wedstrijd tegen Zepperen-Brustem genoeg aan een kopbalgoal van Joran Triest om de promotie af te dwingen. Komend seizoen wil Eendracht Aalst Lede een niveau hoger zijn stempel drukken.

Joran Triest brengt zijn team op voorsprong

In de oefenwedstrijd tegen Sporting Hasselt kregen we vooral in de eerste helft positieve signalen. Onder impuls van de talrijk opgekomen thuisfans ging Eendracht Aalst Lede rusten met een 1-0-voorsprong na een goal van Joran Triest.

De Ajuinen konden hun niveau na de pauze echter niet vasthouden en verloren uiteindelijk met 1-4 van de tweedeklasser. Het was een logische, maar wel hoopgevende nederlaag voor Eendracht Aalst Lede.

Eendracht Aalst Lede mag tevreden zijn

"Alleen jammer dat we te slap aan de tweede helft begonnen, waardoor Hasselt ons gemakkelijk uit verband speelde door een versnelling hoger te schakelen", vertelde doelpuntenmaker Triest na afloop aan Het Laatste Nieuws.

"We mogen evenwel tevreden zijn over onze wedstrijd", vindt hij. "Vergeet niet dat het tegen een ploeg was die klaar is voor de competitie. We zijn met de nieuwe coach nog in volle opbouw. We gaan de mindere dingen meenemen, maar ook zeker de goede dingen onthouden."



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De Vriendt is klaar voor een fantastisch seizoen

Ook linksback Jari De Vriendt was positief. Hij vindt dat Eendracht Aalst Lede voor de rust toonde dat het over een heel goede ploeg beschikt. "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen. De vele supporters stuwen ons vooruit."

De Vriendt beseft wel dat er nog werkpunten zijn, net als coach Jannes Tant. Zijn ploeg was iets te euforisch in de tweede helft en legde te weinig intensiteit aan de dag om de voorsprong vast te houden. Toch lijkt het gevoel meer dan goed te zitten bij Eendracht Aalst Lede. Dat belooft.