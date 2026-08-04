'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer
Foto: © photonews
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Théo Defourny keert terug naar RWDM. De 34-jarige doelman zat zonder club nadat zijn contract bij Charleroi deze zomer afliep en kiest nu voor een nieuwe passage in Molenbeek. Over de duur van zijn nieuwe verbintenis maakte de club voorlopig niets bekend.

Voor Defourny voelt de transfer als een terugkeer naar vertrouwd terrein. Tussen 2021 en 2024 verdedigde hij al 97 keer het doel van RWDM. In die periode hield hij 29 keer de nul en groeide hij uit tot een bekend gezicht bij de Brusselse club. RWDM kondigde zijn comeback op sociale media aan met de boodschap dat sommige spelers geen voorstelling meer nodig hebben. De club noemt hem opnieuw ‘The Wall’.

Terug naar de club van zijn meeste wedstrijden

Geen enkele club kon tot dusver vaker op Defourny rekenen dan RWDM. Na drie seizoenen in Molenbeek trok hij in 2024 naar Charleroi, maar daar liep zijn contract deze zomer af. Daardoor kon hij transfervrij op zoek naar een nieuwe bestemming.

De ervaren doelman werd in Frankrijk geboren, maar bezit ook de Belgische nationaliteit. Zijn opleiding genoot hij bij Olympique Lyon, al kwam hij er nooit in actie voor de eerste ploeg. In 2012 volgde een uitleenbeurt aan Antwerp. Twee jaar later maakte hij definitief de overstap naar Virton.

Daarna bouwde Defourny een lange loopbaan uit in het Belgische voetbal. Hij stond onder de lat bij Moeskroen, Tubize, Lokeren en KAS Eupen, voor hij in 2021 voor het eerst bij RWDM belandde.

Ervaring zonder transfersom

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 150.000 euro. Omdat zijn contract bij Charleroi was afgelopen, hoeft RWDM geen transfersom te betalen.

Met Defourny haalt de club vooral ervaring en een vertrouwd gezicht terug. Hij kent de omgeving, speelde er bijna honderd wedstrijden en hoeft zich nauwelijks aan te passen. Voor de doelman zelf betekent de deal een kans om zijn carrière voort te zetten bij de ploeg waarvoor hij tot nu toe het vaakst in actie kwam.

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Théo Defourny

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