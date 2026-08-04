Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

KSC Lokeren zette afgelopen weekend in een oefenduel Dender opzij met 3-0. Het was een knap resultaat voor de Waaslanders tegen een ploeg die vorig seizoen nog aan de bak was op het hoogste niveau. Romeo Mabanza was bij de thuisploeg de uitblinker met twee doelpunten.

Lokeren breidde zo een goed vervolg aan een oefencampagne die de fans moed geeft, terwijl de club nog altijd met een transferverbod kampt. De club roeit momenteel met de riemen die het heeft en speelt met veel jongeren.

Romeo Mabanza is belangrijk

De Waaslanders begonnen hun voorbereiding met een 6-0-overwinning tegen KSV Oudenaarde en zetten daarna ook Sint-Denijssport opzij met 0-4. Tegen eersteklasser RAAL Louvière liep Lokeren tegen zijn eerste nederlaag aan (2-3).

Daarna werd er gewonnen van Zelzate (0-2) en verloren van NAC Breda (1-2). Na de knappe 3-0-zege tegen reeksgenoot Dender is de balans toch overwegend positief. Ook bij Romeo Mabanza. De 25-jarige aanvaller was tegen Dender goed voor twee goals en had dus een belangrijk aandeel in de zege.

Mabanza blijft er rustig onder

Mabanza was vanaf de start een gesel voor de tegenstander. Hij opende in de eerste minuut de score en verdubbelde de voorsprong net na het halfuur. Het was een ijzersterke prestatie van de spits, die er rustig onder blijft.

"Een aanvaller moet scoren en de ploeg helpen, maar de zege blijft het belangrijkste", vertelde Mabanza over zijn wedstrijd aan Het Laatste Nieuws. "In de situatie waarin de club verkeert, is winnen van de titelfavoriet een hele goede zaak."





Lokeren speelt nog twee oefenduels

"Die tweede helft moeten we in de toekomst beter aanpakken. Daarin leken we onvoldoende voorbereid. Maar oké, dat heeft ook de coach gezien. Hij zal die oplossing wel aanreiken", aldus Mabanza.

Het wordt nu zaak voor Lokeren om dat goede gevoel van de wedstrijd tegen Dender vast te houden tot de competitiestart tegen RFC Seraing op 14 augustus. In afwachting van dat duel speelt Lokeren nog twee oefenwedstrijden: tegen Umm Salal SC, een club uit Qatar, en SK Roeselare.