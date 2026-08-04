UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo
Foto: © photonews
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Cristiano Ronaldo stapt komend weekend in het huwelijksbootje met Georgina Rodriguez. De toekomstige mevrouw Ronaldo heeft de jackpot beet. En dat staat zelfs een eventuele scheiding niét in de weg.

Madeira staat komend weekend in het teken van het huwelijk van Cristiano Roanldo en Georgina Rodriguez. Hoeven we uit te leggen dat de festiviteiten een zakcentje gaan kosten? 

CR7 is met een geschatte nettowaarde van 1,23 miljard (!) euro de eerste voetbalmiljardair. Ook Georgina spaarde de voorbije jaren een mooie bankrekening bij elkaar. Haar persoonlijke waarde wordt geschat op 30,8 miljoen euro.

Ronaldo Cristiano

Desalniettemin wint de toekomstige mevrouw Ronaldo de (financiële) jackpot. Het moet immers gezegd: er zijn serieuze onderhandelingen vooraf gegaan aan het huwelijk. En (de advocaten van) Georgina lieten zich niet om de tuin leiden. 

We gaan ervan uit dat het koppel niét de bedoeling heeft om te scheiden. Maar indien dat wél zou gebeuren hoeft Georgina zich nooit meer zorgen te maken over het financiële luik van een mensenleven. 

Ook bij een scheiding heeft Georgina de absolute jackpot beet

Na de geboorte van Alana Martina (eerste gezamenlijke dochter van Cristiano Ronaldo en Georgina, nvdr.) werd er reeds een overeenkomst tussen beiden opgesteld om Georgina financieel te beschermen en het vermogen van CR7 veilig te stellen. Op dat contract werd doorgewerkt. 

Ondertussen zijn de details van het huwelijkscontract uitgelekt. Hieronder lijsten we op waar Georgina in het geval van scheiding recht op heeft. De bron: de zogenaamde gespecialiseerde media uit diverse landen. 

  1. Levenslange uitkering van 100.000 euro per maand, bedoeld voor haar persoonlijke levensonderhoud.
     
  2. Lifestylebudget van twee miljoen euro per jaar, bedoeld om de luxueuze levensstijl te kunnen behouden. 
     
  3. 500.000 per maand om in het onderhoud van de kinderen te voorzien. 
     
  4. Georgina mag twee auto's kiezen uit het exlusieve wagenpark van Ronaldo. De voertuigen die ze eerder cadeau kreeg van CR7 tellen niét mee en mag ze uiteraard gewoon houden. 
     
  5. Familievilla in La Finca én enkele andere vastgoedeigendommen in Lissabon. De totale waarde: 5,6 miljoen euro.
     
  6. Levenslang gebruik van de privéjet en jaarlijks twee betaalde luxevakanties met het gezin. 

Voor de volledigheid: de ceremonie vindt komende zaterdag plaats in de Sé-kathedraal in Funchal. De festiviteiten worden georganiseerd in het Savoy Palace Hotel. Misschien kan u het koppel feliciteren als u in de buurt bent? 

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