Vader Karetsas legt uit waarom Kos Karetsas voor Borussia Dortmund koos én Engelse interesse bewust afwimpelde

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Vader Karetsas legt uit waarom Kos Karetsas voor Borussia Dortmund koos én Engelse interesse bewust afwimpelde
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Kos Karetsas gaat zijn volgende voetbalhoofdstuk bij Borussia Dortmund schrijven. Ook Vaios Karetsas is héél blij met de nieuwe club van zijn zoon. "Al wist ik altijd al dat het in orde zou komen. Maar zo'n dingen vragen nu eenmaal de nodige tijd.

Kos Karetsas verruilt Genk voor Dortmund. De afstand: een slordige tweehonderd kilometer. Borussia Dortmund telde dertig miljoen euro neer om de tienvoudig Grieks international weg te halen bij KRC Genk

"Het heeft even geduurd", lacht Vaios Karetsas de tanden bloot in Het Laatste Nieuws. "Ik ben héél blij dat Kos voor Borussia Dortmund gaat voetballen. Dortmund was echt de nummer één-club waar hij naartoe wou."

Niet rugnummer tien of twintig, maar rugnummer negentien

Ook Gelb und Schwarz haalde alles uit de kast om Karetsas naar Noordrijn-Westfalen te halen. De Duitse topclub bood het nieuwe goudhaantje zelfs rugnummer tien aan. Al weigerde de Griek met Belgische roots die eer te aanvaarden.

"Kos vond het daar te vroeg voor", aldus Vaios. "Hij wou zichzelf niet onmiddellijk de druk opleggen. Bij Genk speelde Kos met rugnummer twintig, maar dat was al bezet. Het is rugnummer negentien geworden. Dat draagt hij bij de Griekse nationale ploeg."

Karetsas Konstantinos - Maamar Ali
© photonews

"Dortmund volgde Kos al meer dan drie jaar", gaat een héél trotse vader verder. "Weet je dat ze zelfs scoutingsrapporten uit 2023 hadden liggen? Dortmund voldoet aan al onze voorwaarden. Het is een stabiele club, Kos past er in de filosofie én in het spelsysteem."

"Er was interesse van de grootste topclubs uit Europa", doelt Vaios vooral op de interesse van onder meer Manchester City, Manchester United, Liverpool FC, Arsenal FC en Chelsea FC. "Maar een transfer naar de Premier League was uitgesloten."

Een transfer naar de Premier League was uitgesloten

Vaios Karetsas

"Op zijn leeftijd vonden we het niet de juiste keuze om naar Engeland te gaan", besluit Vaios. "We zijn daar tegen die clubs altijd héél open en eerlijk geweest. Daar werd begrip voor getoond. En sommige clubs gaven aan dat ze Kos zullen blijven volgen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Borussia Dortmund
Konstantinos Karetsas

Meer nieuws

KRC Genk volgt met argusogen: Limburgers kunnen miljoenen verdienen aan transfer van Mika Godts naar PSG

KRC Genk volgt met argusogen: Limburgers kunnen miljoenen verdienen aan transfer van Mika Godts naar PSG

23:00
Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent 

Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent 

22:00
Union geeft zege in blessuretijd nog uit handen: zure 3-3 tegen Bodø/Glimt na pijnlijke stilstaande fases

Union geeft zege in blessuretijd nog uit handen: zure 3-3 tegen Bodø/Glimt na pijnlijke stilstaande fases

21:59
'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie'

'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie'

21:30
1
'PSG praat met Club Brugge over transfer van Joel Ordoñez, maar... Fransen willen profiteren van blessure'

'PSG praat met Club Brugge over transfer van Joel Ordoñez, maar... Fransen willen profiteren van blessure'

21:00
1
OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot

OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot

20:40
4
UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo

UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo

20:20
1
Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar'

Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar'

20:00
3
Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

19:40
3
16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:00
Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

18:30
2
RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

19:20
1
'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

18:45
2
Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo Analyse

Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo

18:00
1
Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

17:30
Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

18:15
Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

16:30
1
Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

17:00
Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

16:00
3
FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

16:15
1
Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

15:00
3
Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

15:30
Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

14:30
1
OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

14:21
1
Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

14:00
Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

13:21
10
OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

03/08
4
Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

13:15
Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG

Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG

12:50
7
EXCLUSIEF - KAA Gent zoekt versterking op deze plaatsen: meteen een interessant profiel op komst?

EXCLUSIEF - KAA Gent zoekt versterking op deze plaatsen: meteen een interessant profiel op komst?

12:00
Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser

Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser

11:30
8
Nieuw RWDM-bestuur legt plannen op tafel én lanceert opvallende actie

Nieuw RWDM-bestuur legt plannen op tafel én lanceert opvallende actie

12:20
Live Transfernieuws 4/8: Koffi, Ter Stegen en Vozinha in de picture

Live Transfernieuws 4/8: Koffi, Ter Stegen en Vozinha in de picture

12:15
Sibierski heeft duidelijk aanvalsplan bij Anderlecht en gaat diep in buidel tasten

Sibierski heeft duidelijk aanvalsplan bij Anderlecht en gaat diep in buidel tasten

11:00
1
Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken Factcheck

Is Club Brugge het Bayern München van België? Ivan Leko als door een wesp gestoken

09:30
14
Jannes Tant duidt belangrijk werkpunt aan bij Eendracht Aalst Lede

Jannes Tant duidt belangrijk werkpunt aan bij Eendracht Aalst Lede

11:15
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Union SG - Bodø Glimt: 3-3 Union 60 Union 60 over Poussé vers la sortie à Naples, Romelu Lukaku espère encore un grand club européen Demogorgon Demogorgon over Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar' Union 60 Union 60 over Transfert ou blessure ? David Hubert explique l'absence d'Adem Zorgane et craint pour un autre cadre Soloria Soloria over OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over 'PSG praat met Club Brugge over transfer van Joel Ordoñez, maar... Fransen willen profiteren van blessure' FCB vo altijd FCB vo altijd over Nieuw systeem JPL problematisch? "Vrees dat er dingen gaan gebeuren die daglicht niet mogen zien" Goro Goro over 'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer Goro Goro over 'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie' FCBalto FCBalto over Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved