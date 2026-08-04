Vader Karetsas legt uit waarom Kos Karetsas voor Borussia Dortmund koos én Engelse interesse bewust afwimpelde

Kos Karetsas gaat zijn volgende voetbalhoofdstuk bij Borussia Dortmund schrijven. Ook Vaios Karetsas is héél blij met de nieuwe club van zijn zoon. "Al wist ik altijd al dat het in orde zou komen. Maar zo'n dingen vragen nu eenmaal de nodige tijd.

Kos Karetsas verruilt Genk voor Dortmund. De afstand: een slordige tweehonderd kilometer. Borussia Dortmund telde dertig miljoen euro neer om de tienvoudig Grieks international weg te halen bij KRC Genk.

"Het heeft even geduurd", lacht Vaios Karetsas de tanden bloot in Het Laatste Nieuws. "Ik ben héél blij dat Kos voor Borussia Dortmund gaat voetballen. Dortmund was echt de nummer één-club waar hij naartoe wou."

Niet rugnummer tien of twintig, maar rugnummer negentien

Ook Gelb und Schwarz haalde alles uit de kast om Karetsas naar Noordrijn-Westfalen te halen. De Duitse topclub bood het nieuwe goudhaantje zelfs rugnummer tien aan. Al weigerde de Griek met Belgische roots die eer te aanvaarden.

"Kos vond het daar te vroeg voor", aldus Vaios. "Hij wou zichzelf niet onmiddellijk de druk opleggen. Bij Genk speelde Kos met rugnummer twintig, maar dat was al bezet. Het is rugnummer negentien geworden. Dat draagt hij bij de Griekse nationale ploeg."

© photonews

"Dortmund volgde Kos al meer dan drie jaar", gaat een héél trotse vader verder. "Weet je dat ze zelfs scoutingsrapporten uit 2023 hadden liggen? Dortmund voldoet aan al onze voorwaarden. Het is een stabiele club, Kos past er in de filosofie én in het spelsysteem."





"Er was interesse van de grootste topclubs uit Europa", doelt Vaios vooral op de interesse van onder meer Manchester City, Manchester United, Liverpool FC, Arsenal FC en Chelsea FC. "Maar een transfer naar de Premier League was uitgesloten."

Een transfer naar de Premier League was uitgesloten

"Op zijn leeftijd vonden we het niet de juiste keuze om naar Engeland te gaan", besluit Vaios. "We zijn daar tegen die clubs altijd héél open en eerlijk geweest. Daar werd begrip voor getoond. En sommige clubs gaven aan dat ze Kos zullen blijven volgen."