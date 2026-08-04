Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom
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Jonathan Tah is op zijn dertigste nog lang niet uitgeleerd. De verdediger van Bayern München legt uit hoe Vincent Kompany hem sinds zijn komst naar Beieren beter maakt, vooral op defensief vlak en in de manier waarop hij als coach en voormalig speler communiceert.

Vincent Kompany speelde voor Jonathan Tah een belangrijke rol bij zijn komst naar Bayern München. "Toen ik hier aankwam, zei ik dat het voor mij belangrijk was om het gevoel te hebben dat ik met een trainer werkte die me beter kon maken. Iemand die mij naar een hoger niveau kon tillen, want ik ben nog niet waar ik wil zijn. Dat doet hij door de manier waarop hij met ons communiceert", vertelde hij bij Sky Sport.

Jonathan Tah prijst het werk van Vincent Kompany

"Hij doet dat ook door zelf het goede voorbeeld te geven, als leider en als trainer. Omdat hij zelf speler is geweest, kan hij zaken ook heel goed vanuit het standpunt van een voetballer uitleggen", ging Tah verder. "Daarnaast legt hij sterk de nadruk op bepaalde defensieve aspecten. Op dat vlak heb ik enorm veel van hem geleerd."

Als voormalig centrale verdediger is Kompany uitstekend geplaatst om Tah verder te helpen. Voor de ex-speler van Bayer Leverkusen is het dan ook een grote troef om met een trainer te werken die zelf jarenlang op het hoogste niveau op zijn positie speelde.

Tah is inmiddels dertig en beschikt al over veel ervaring, maar volgens hem blijft de kennis van een coach als Kompany belangrijk voor zijn verdere ontwikkeling.

De centrale verdediger maakte in de zomer van 2025 de overstap naar Bayern München. Kompany was een jaar eerder al in Beieren begonnen en heeft intussen stevig voet aan de grond gekregen bij de Duitse topclub. Zowel de spelers, de staf als een groot deel van de supporters zijn tevreden over zijn werk.

Bayern begint op 22 augustus officieel aan het nieuwe seizoen. De ploeg van Kompany neemt het dan in de Duitse Supercup op tegen Borussia Dortmund. De wedstrijd in het Signal Iduna Park begint om 20.30 uur.

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