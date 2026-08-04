Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

Mihajlo Cvetkovic was vorige week zonder twijfel de man van de wedstrijd tegen Hammarby. De 19-jarige Serviër kwam na de rust in en gooide de partij helemaal open met zijn agressieve pressing, tomeloze energie en constante diepgang. Maar... hij blijft waarschijnlijk gewoon de joker voorlopig.

Anderlecht draaide een moeilijke eerste helft volledig om en plaatste zich voor de volgende voorronde van de Europa League. Toch is de kans groot dat Cvetkovic donderdag tegen PAOK Thessaloniki opnieuw op de bank begint.

Dat heeft niet alleen te maken met de lichte trainingsachterstand die hij tijdens de voorbereiding opliep. Achter de keuze van Vitor Bruno schuilt een duidelijk plan.

Sikan blijft voorlopig de logische keuze

Bruno beschikt momenteel eigenlijk maar over twee echte spitsen. Adriano Bertaccini ziet de Portugese coach niet als een klassieke nummer negen, waardoor de keuze in de punt beperkt blijft tot Danylo Sikan en Cvetkovic.

Voor de aftrap lijkt Sikan voorlopig de voorkeur te krijgen. De Oekraïner brengt een ander profiel: hij is fysiek sterker, beter in de lucht en kan de bal makkelijker bijhouden wanneer Anderlecht onder druk komt te staan. Tegen een stevige tegenstander als PAOK zijn dat kwaliteiten die Bruno belangrijk acht om de wedstrijd te openen. Dat betekent allerminst dat Cvetkovic een stap achteruit zet in de hiërarchie.

Ideale joker

De wedstrijd tegen Hammarby bewees precies waarom Bruno de Serviër voorlopig liever als invaller gebruikt. Toen de Zweedse ploeg vermoeid begon te raken, bracht Cvetkovic een intensiteit waar de defensie geen antwoord meer op had. Zijn druk zonder bal, explosiviteit en voortdurende loopacties zorgden ervoor dat Anderlecht de controle volledig overnam.





Net daarin schuilt momenteel zijn grootste wapen. Bruno beseft dat Cvetkovic vandaag nog niet negentig minuten lang hetzelfde tempo kan aanhouden. De trainer wil die explosiviteit daarom bewaren voor het moment waarop een wedstrijd opengebroken moet worden. Als invaller kan de Serviër met zijn frisse benen het verschil maken, zoals hij vorige week al bewees.

Twee spitsen? Dan moet er eerst versterking komen

Dat betekent niet dat Bruno vasthoudt aan één diepe spits. De coach gaf al aan open te staan voor systemen met twee aanvallers.

Alleen ontbreekt vandaag de nodige bezetting om daarmee aan de slag te gaan. Met amper twee volwaardige spitsen is de spoeling simpelweg te dun. Een blessure of schorsing zou Anderlecht meteen in de problemen brengen. Bovendien wil Bruno tijdens wedstrijden kunnen schakelen tussen verschillende offensieve systemen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Daarom overlegt hij de voorbije weken bijna dagelijks met sportief directeur Antoine Sibierski over extra versterking.

Sibierski heeft nog werk

Na de komst van Oliver Antman is het transferhuiswerk van Anderlecht nog lang niet af. Binnen de club leeft de overtuiging dat er absoluut nog een spits moet bijkomen. Niet alleen om de concurrentie aan te scherpen, maar ook om Bruno tactisch meer mogelijkheden te geven.

De voorbije seizoenen liep Anderlecht meer dan eens tegen hetzelfde probleem aan. Zodra er voorin blessures vielen of spelers uit vorm waren, ontbraken de alternatieven om een wedstrijd een andere wending te geven. Dat scenario wil de club deze keer vermijden.

Naast een extra centrumspits blijft ook de zoektocht naar een nieuwe flankaanvaller lopen. Bruno wil over voldoende profielen beschikken om zijn offensieve animatie aan te passen aan de tegenstander, zonder telkens dezelfde namen te moeten gebruiken.

Tot die versterkingen arriveren, lijkt het plan duidelijk. Sikan mag vermoedelijk opnieuw starten tegen PAOK, terwijl Cvetkovic zijn rol als luxejoker behoudt. Een rol die misschien minder glamour uitstraalt, maar waarmee de jonge Serviër voorlopig misschien wel het meeste impact heeft op het spel van Anderlecht.