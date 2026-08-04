Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Wat mag Antwerp verwachten van nieuwe coach Marvin Compper? Dit zijn de stokpaardjes van de Duitser
Foto: © photonews
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Met Marvin Compper kiest Antwerp niet voor een gevestigde naam als hoofdtrainer, maar wel voor een coach die de voorbije jaren achter de schermen een stevige reputatie opbouwde. Hij stak overal wat op en ontwikkelde zijn eigen coachingstijl. Dit is waar hij de nadruk op zal leggen.

De voormalige Duitse international werkte als assistent bij onder meer RB Leipzig, Lokomotiv Moskou en de voorbije twee seizoenen bij FC St. Gallen. Nu krijgt hij op de Bosuil voor het eerst de leiding over een eerste ploeg. Maar wat voor voetbal mogen de Antwerp-fans verwachten?

Hoge intensiteit en agressieve pressing

Hoewel Compper nog nooit eerder als hoofdtrainer werkte, valt uit zijn vorige functies wel een duidelijke lijn af te leiden. Zowel bij RB Leipzig als bij Lokomotiv Moskou en vooral FC St. Gallen werkte hij onder coaches die veel belang hechtten aan intensiteit, hoog druk zetten en snelle omschakelingen.

Bij St. Gallen eindigde de club vorig seizoen als vicekampioen in Zwitserland. De ploeg stond bekend om haar agressieve pressing, veel loopvermogen en de wil om de bal zo snel mogelijk terug te veroveren na balverlies. Compper speelde daarin als assistent een belangrijke rol en wordt geroemd om zijn tactische voorbereiding en individuele begeleiding van spelers. Antwerp lijkt dus opnieuw te kiezen voor een coach die energie en intensiteit centraal zet.

Flexibel systeem, maar duidelijke principes

Wie op zoek is naar één vast systeem, zal waarschijnlijk bedrogen uitkomen. Compper werkte de voorbije jaren vooral in ploegen die probleemloos konden wisselen tussen een 4-3-3, 4-2-3-1 of 3-4-3, afhankelijk van de tegenstander.

De principes blijven echter vrijwel altijd dezelfde: de verdediging schuift hoog op, de ploeg probeert de tegenstander vroeg vast te zetten en na balrecuperatie moet het tempo onmiddellijk omhoog.

Daarmee lijkt hij goed aan te sluiten bij het profiel van de huidige Antwerp-kern, die met veel jonge, dynamische spelers opnieuw snelheid en intensiteit moet uitstralen.

Veel aandacht voor individuele ontwikkeling

Misschien nog belangrijker dan zijn tactische ideeën is zijn reputatie als spelersontwikkelaar. Compper werkte jarenlang met jeugdspelers bij RB Leipzig en stond bekend als iemand die veel tijd investeert in individuele gesprekken, videoanalyse en het verbeteren van details. Ook bij St. Gallen kreeg hij lof voor zijn werk met jonge talenten, iets waar Antwerp de komende jaren eveneens sterk op wil inzetten.

Dat is geen toeval. De Great Old schoof veel jongens door naar de A-kern en wil opnieuw meer eigen talent laten doorstromen. Een trainer die spelers individueel beter maakt, past perfect binnen dat plaatje.

Verdediger die denkt vanuit organisatie

Als voormalige centrale verdediger kijkt Compper traditioneel eerst naar de organisatie zonder bal. Dat betekent echter niet dat hij defensief voetbal predikt. Integendeel: ploegen waarbij hij betrokken was, probeerden juist hoog op het veld te verdedigen en de tegenstander voortdurend onder druk te zetten.

Daarvoor zijn discipline, onderlinge afstanden en communicatie cruciaal. Verdedigen begint volgens die filosofie niet achteraan, maar al bij de aanvallers.

Eerste grote examen

Compper staat nu voor zijn eerste echte proef als hoofdtrainer. De stap van assistent naar T1 is immers enorm.

Toch lijkt Antwerp bewust voor dat profiel gekozen te hebben. De Duitser combineert ervaring in verschillende topomgevingen met moderne trainingsmethodes en een duidelijke visie op pressing, intensiteit en talentontwikkeling.

Of dat voldoende is om Antwerp opnieuw richting de top van het Belgische voetbal te loodsen, zal de komende maanden moeten blijken. Eén zaak lijkt wel zeker: op de Bosuil mogen de supporters een ploeg verwachten die opnieuw vooruit wil voetballen, hoog druk zet en veel energie op de mat legt. Dat zijn alvast de bouwstenen waarmee Marvin Compper zijn eerste avontuur als hoofdtrainer wil beginnen.

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