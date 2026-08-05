15-jarige Belg uit talentenfabriek Kompany staat voor opvallende transfer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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15-jarige Belg uit talentenfabriek Kompany staat voor opvallende transfer
Foto: © Walfoot.be
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Op 15-jarige leeftijd profileert Demiralp Murad zich stilaan als een van de beloftevolste middenvelders van zijn generatie in België. De jongeling, gevormd bij BX Brussels, trekt intussen al de aandacht buiten onze landsgrenzen. Trekt hij naar Saoedi-Arabië?

Volgens bronnen rondom de speler houden meerdere Europese clubs zijn ontwikkeling scherp in de gaten. Scoutingafvaardigingen uit Spanje en Frankrijk zouden de jongere recent bekeken hebben, en ook scouts uit andere competities bleken aanwezig bij zijn wedstrijden. Daarnaast volgen enkele Saudische clubs de situatie van dichtbij.

Een verplaatsing naar Spanje staat de komende dagen gepland om concrete gesprekken over zijn toekomst verder te zetten. Dat neemt niet weg dat andere kandidaten niet mogen onderschat worden: er circuleert ook interesse van AS Monaco en van Newcastle United.

Transfermogelijkheden en timing

Een transfer naar Engeland is niet meteen haalbaar zolang Murad niet de voor internationale transfers vereiste leeftijd bereikt. Clubs als Newcastle lijken dus eerder opties voor later, terwijl een overstap binnen het Europese vasteland sneller te regelen kan zijn afhankelijk van de exacte voorwaarden.

Murad, geboren op 14 september 2010, heeft een profiel dat in het moderne voetbal erg gegeerd is. Met zijn 1,86 m en ongeveer 69 kg speelt hij centraal op het middenveld en is hij tweebenig, een zeldzame troef voor iemand van zijn leeftijd. Scoutingrapporten prijzen vooral zijn spelinzicht, passing, fysieke aanwezigheid in duels en zijn beheersing in drukke momenten.

BX Brussels: een kweekvijver met visie


De jeugdopleiding van BX Brussels, opgericht in 2013 door Vincent Kompany, staat bekend om haar focus op talentontwikkeling. Murad werkt nog steeds zijn opleiding af binnen die structuur. Volgens betrokkenen blijft zijn sportieve ontwikkeling prioriteit nummer één, en de komende weken kunnen doorslaggevend zijn voor de richting die zijn carrière zal uitgaan.

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