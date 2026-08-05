Analyse Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons
Foto: © photonews
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KAA Gent staat opnieuw voor een belangrijke week. Tegen Cherkasy had het strafschoppen nodig om de volgende ronde te halen van de Conference League. Donderdag wacht een duel op en tegen het Zweedse IFK Göteborg. De geschiedenis zegt één ding, maar wat kunnen de Buffalo's?

Tegen Cherkasy moest Gent tot het gaatje (en strafschoppen) om kwalificatie af te dwingen, maar ondertussen heeft de loting wel duidelijk gemaakt dat er kansen liggen voor De Buffalo's tot en met de League Phase van de Conference League. Davy Roef - tegen Cherkasy opnieuw tegen wil en dank de held van Gent - beseft dat het dan wel beter zal moeten.

"Het moet sneller, we moeten de oplossingen die we vooraf zagen in de analyse ook sneller vinden op het veld en meer de ruimtes vinden. We speelden te vaak achteruit. Het was zeker niet onze beste wedstrijd. Veel tijd is er niet, want er is nu Göteborg en dan begint de competitie ook meteen opnieuw", aldus de doelman tegen Voetbalkrant.com. "Het verontrust me nog niet dat het nog niet beter was dan de heenmatch tegen Cherkasy, maar we weten dat het niet goed genoeg was en dat we beter gaan moeten doen de volgende wedstrijden."

Cherkasy als zeer stugge en goed verdedigende ploeg? Geen excuus voor KAA Gent

Ook Rik De Mil beseft dat het vloeiender moet en dat er meer tempo aan de bal moet komen. Natuurlijk missen ze in de Arteveldestad nog automatismen en moet er nog gebouwd worden, maar dat kan geen excuus zijn om een stugge tegenstanders als Cherkasy niet uit verband te kunnen spelen. De ploeg slikte ook in Oekraïne vorig seizoen amper zeventien goals in dertig wedstrijden - daarmee waren ze de best verdedigende ploeg van de competitie.

#GNTCHE
© photonews

"Het is nu prioriteit om doorheen die wedstrijden te gaan en ons doel om de poulefase te halen vooropstellen", aldus De Mil. Te beginnen tegen Göteborg, een heel andere ploeg. "Göteborg heeft misschien meer kwaliteit dan Cherkasy, maar het voetbal is helemaal anders. Cherkasy is ongelooflijk stug, Göteborg zal iets meer open voetballen. Het zou ons op dat vlak meer moeten liggen, het is een ploeg die meer met open vizier speelt. Aan de andere kant is het een ploeg die volop in competitie zit en dus fysiek in orde zal zijn."

IFK Göteborg niet al te goed bezig in de competitie

Afgelopen weekend won Göteborg met 2-0 van Degerfors in de Allsvenskan. Daardoor kruipen ze onderaan wat weg naar de dertiende plaats op zestien ploegen, maar goed gaat het nog niet met de Zweden. Ze staan elf plaatsen en elf punten onder Hammarby, dat door Anderlecht opzij werd gezet. Op dat gebied liggen er dus mogelijkheden, zo lijkt het.

"We hadden het soms fysiek wat moeilijk op het einde, wat bij Göteborg heel anders is. Ze staan heel sterk en daar moeten we klaar voor zijn en dus moet iedereen wakker en klaar zijn. We gaan tegen KV Mechelen misschien een paar wijzigingen moeten doen en kijken wie het fitst is. Het wordt een heel andere wedstrijd."

De geschiedenis tegen Zweedse ploegen ziet er wel niet al te goed uit ...

Gent speelde in een ver verleden al eens tegen IFK Göteborg. In het seizoen 1986-1987 werd twee keer verloren (0-1 thuis en 4-0 uit), in een minder ver verleden werd in de Conference League van 2022-2023 twee keer verloren van Djurgardens (0-1 thuis en 4-2 uit) en in 2008-2009 werden ze in de voorrondes van de UEFA Cup uitgeschakeld door Kalmar (2-1 thuis, 4-0 uit).

"Het kan ons helpen om de spelers scherp te zetten, maar in deze fase van het seizoen zijn er geen makkelijke tegenstanders. Wat er in het verleden gebeurd is? Ze hebben mij hier voor de match tegen Dender gezegd dat we in het verleden verloren hadden van Oostende en toen hebben we gewonnen van Dender. Voor de barrages was er wat te vertellen over penalty’s en dat liep goed af tegen Genk. We kunnen dit misschien ook omdraaien. We gaan in de competitie voor Europees voetbal, maar willen er dus ook alles aan doen om die League Phase te halen en langer Europees te spelen."

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