Antwerp haalt Zuid-Amerikaans toptalent in huis: Overmars legt 19-jarige spits voor vier jaar vast

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Antwerp haalt Zuid-Amerikaans toptalent in huis: Overmars legt 19-jarige spits voor vier jaar vast
Foto: © photonews
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Antwerp blijft na het aantrekken van een nieuwe trainer actief op de transfermarkt. The Great Old heeft zich versterkt met een jonge Ecuadoraanse spits, die ondanks zijn leeftijd al ervaring opdeed op het hoogste niveau in zijn thuisland.

De Great Old heeft de komst van Snayder Porozo officieel aangekondigd. De 19-jarige aanvaller maakt de overstap van het Ecuadoraanse SD Aucas en zette op de Bosuil zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen.

Met de transfer blijft Antwerp trouw aan de koers die de club de voorbije jaren steeds vaker vaart: jonge talenten met doorgroeipotentieel aantrekken, ontwikkelen en op termijn ook een mooie meerwaarde laten creëren.

Jong, maar al ervaring op het hoogste niveau

Porozo is ondanks zijn jonge leeftijd geen onbekende meer in het Ecuadoraanse profvoetbal. Bij SD Aucas kreeg hij al regelmatig zijn kans in de hoogste afdeling en verzamelde hij 37 officiële wedstrijden voor de club uit Quito. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten.

Voor een negentienjarige spits zijn dat degelijke cijfers, zeker omdat hij zijn minuten vaak als invaller of in een wisselende rol binnen de aanval verzamelde. In Ecuador geldt hij als een aanvaller met veel groeimarge, die vooral uitblinkt door zijn snelheid, diepgang en werklust.

 

Zijn profiel past bovendien in het moderne voetbal. Porozo is niet de klassieke targetspits, maar voelt zich comfortabel wanneer hij vanuit de ruimte kan vertrekken of over de volledige aanvalslinie kan bewegen. Dat maakt hem een interessante optie voor een ploeg die hoog druk wil zetten en snel wil omschakelen.

Investering met het oog op de toekomst

Met een contract tot 2030 geeft Antwerp meteen aan dat het gelooft in de ontwikkeling van de jonge Ecuadoraan. De kans is dan ook groot dat Porozo in eerste instantie de tijd krijgt om zich aan te passen aan het Belgische voetbal, dat tactisch en fysiek een stuk veeleisender is dan de Ecuadoraanse competitie.

Onder de nieuwe sportieve structuur wil Antwerp opnieuw een evenwicht vinden tussen ervaren krachten en jonge spelers met een hoge restwaarde. Zuid-Amerika blijft daarbij een interessante markt, waar talent vaak nog relatief betaalbaar kan worden aangetrokken.

Voor Porozo betekent de overstap naar Europa zonder twijfel de grootste uitdaging uit zijn carrière. De Bosuil wordt zijn eerste buitenlandse avontuur en meteen ook een kans om zich in de kijker te spelen op een hoger niveau.

Bij Antwerp hopen ze dat hij hetzelfde traject kan afleggen als andere jonge Zuid-Amerikaanse talenten die via België de stap naar een Europese topcompetitie hebben gezet. Of hij meteen een rol van betekenis zal spelen in de hoofdmacht, zal de komende maanden moeten blijken. Maar met een contract van vier jaar toont de club alvast dat ze vooral naar de lange termijn kijkt.

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