Beerschot haalt bekende naam uit het Belgische voetbal binnen: ex-speler van Eupen, OHL en Lierse

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Beerschot haalt bekende naam uit het Belgische voetbal binnen: ex-speler van Eupen, OHL en Lierse
Foto: © photonews
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Beerschot blijft bouwen, niet alleen op het veld maar ook naast de lijnen. De Mannekes hebben hun technische staf uitgebreid met een coach die het Belgische voetbal door en door kent en de voorbije jaren bij meerdere ambitieuze clubs ervaring opdeed.

Beerschot heeft zijn technische staf uitgebreid met Flavien Le Postollec. De 42-jarige Fransman maakt de overstap van Lierse, waar hij de voorbije seizoenen als assistent-trainer actief was. Op het Kiel haalt de club een coach binnen die zowel als speler als trainer een stevig parcours heeft afgelegd in het Belgische voetbal.

Le Postollec is geen onbekende in ons land. Na zijn jeugdopleiding bij Lille OSC trok de middenvelder al op jonge leeftijd naar België, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde in de lagere reeksen en later ook in het profvoetbal.

Van Lille naar een lange carrière in België

Zijn professionele carrière begon bij LOSC Lille, al brak hij daar nooit volledig door in de hoofdmacht. Via een uitleenbeurt aan FC Brussels kwam hij voor het eerst in aanraking met het Belgische voetbal. Nadien volgden passages bij KAS Eupen, OH Leuven en KMSK Deinze.

Vooral bij Eupen en OHL groeide Le Postollec uit tot een betrouwbare middenvelder met leiderschapskwaliteiten. Hij stond bekend om zijn werkkracht, tactisch inzicht en professionele ingesteldheid. Bij Deinze sloot hij uiteindelijk zijn spelersloopbaan af, waarna hij vrijwel meteen de overstap maakte naar het trainersvak.

Die overgang verliep bijzonder vlot. Le Postollec bleef eerst actief als assistent bij Deinze en bouwde daarna verder aan zijn cv bij Union Sint-Gillis, SK Beveren en uiteindelijk Lierse. Daardoor werkte hij met verschillende trainers en leerde hij uiteenlopende voetbalvisies kennen.

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Ervaring moet Beerschot vooruithelpen

Met de komst van Le Postollec kiest Beerschot opnieuw voor ervaring binnen de technische staf. De Antwerpenaren willen na de voorbije seizoenen opnieuw stabiliteit creëren en geloven dat een sterke omkadering daarbij minstens even belangrijk is als nieuwe spelers aantrekken.

Le Postollec zelf kijkt alvast uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben bijzonder blij dat ik deel mag uitmaken van Beerschot. Het is een club met een rijke traditie, een fanatieke achterban en duidelijke ambities. Vanaf de eerste gesprekken voelde ik veel vertrouwen. Ik wil mijn ervaring gebruiken om de spelers en de staf elke dag beter te maken en zo mee te bouwen aan het project."

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