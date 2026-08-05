Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter

Gianni Infantino is (zo goed als zeker) bezig aan zijn laatste uren, dagen of weken als voorzitter van FIFA. De Zwitser lijkt zichzelf deze keer écht in de voet te hebben geschoten. Dé vraag die dan ook luidop wordt gesteld: wie moet hem opvolgen als nummer één bij de wereldvoetbalbond?

Op achttien maart van volgend kalenderjaar is het Marokkaanse Rabat het decor voor de voorzittersverkiezingen van FIFA. Tot voor enkele weken - laat ons zeggen: voor de start van het voorbije WK - was het duidelijk dat Gianni Infantino zichzelf zou opvolgen. De enige onduidelijkheid: met hoeveel procent van de stemmen zou de huidige FIFA-voorzitter worden herverkozen?

Die kaarten zijn ondertussen fel door elkaar geschud. En dat heeft Infantino enkel en alleen aan zichzelf te danken. De Zwitser met Italiaanse roots had het lumineuze idee om (een deel van) het WK te verkopen aan private investeerders. In het Nederlands: Donald Trump heeft interesse en Infantino was bereid om in te stemmen.

Ondertussen hebben een pak van de aangesloten nationale voetbalbonden bij de Europese, Amerikaanse én Aziatische voetbalbonden al duidelijk gemaakt dat de steun voor Infantino wordt ingetrokken. Dat wil niét zeggen dat de 56-jarige voetbalbobo geen kans meer maakt. Op een deel van het Amerikaanse continent, in Afrika en bij andere voetbalbonden is er wél nog wil om te plooien voor het geld.

Maar het lijkt ons dat de striemende oppositie van UEFA Infantino op de knieën zal dwingen. Haalt de huidige voorzitter de voorzittersverkiezingen? Zelfs dat lijkt ons vandaag sterk. Al moeten we er eveneens bij vermelden dat we er ons zuurverdiende centen niét op gaan inzetten. Het blijft Infantino, nietwaar?

Wie moet Gianni Infantino opvolgen als voorzitter van FIFA?

De volgende vraag: wie moet Infantino opvolgen als nummer één bij de wereldvoetbalbond? Momenteel doen drie namen nadrukkelijk de rond. Dé absolute vereiste: de nieuwe voorzitter moét er eentje zijn die alle continenten met elkaar kan verenigen. FIFA kan alle extra chaos tegenwoordig missen als kiespijn.





Nasser Al-Khelaifi wordt nadrukkelijk naar voren geschoven. De voorzitter van PSG lijkt een perfecte kandidaat, maar… hij liet al meermaals ontvallen dat hij géén ambitie heeft om voorzitter van FIFA te worden. Al-Khelaifi wil voortbouwen op de recente successen van PSG. De Franse grootmacht won de twee voorbije edities van de Champions League. Op naar drie of zelfs vier op een rij?

Drie namen, één profiel: het voetbal (opnieuw) verenigen

Verder draaien er nog twee namen rondjes op de geruchtenmolen: Victor Montagliani en sjeik Salman Bin Ebrahim Al Khalifa. Eerstgenoemde is een Canadees die vandaag aan het hoofd staat van de Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF. Laatstgenoemde is weer de nummer één bij de Aziatische voetbalbon AFC.

Voor de vollegheid: Infantino is anno 2026 bezig aan zijn derde ambtstermijn bij FIFA. Zijn voornaamste verwezenlijkingen waren de uitbreiding van het WK voor landenteams naar 48 deelnemers én de invoering van het vernieuwde WK voor clubs met 32 teams.

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De kandidaten om hem op te volgen moeten zich voor achttien november melden. De kans is groot dat minstens van twee bovengenoemde én een pak outsiders zich zullen profileren als toekomstige voorzitter van de wereldvoetbalbond. Dé vraag die zich blijft stellen: zal Infantino op dat moment nog verkiesbaar zijn?