DONE DEAL: gebeden Rik De Mil meteen verhoord

KAA Gent staat voor belangrijke weken in de Conference League en Jupiler Pro League. Goed aan het seizoen beginnen is van belang om de doelen dit jaar te kunnen waarmaken. En daarvoor moesten er ook versterkingen komen. Kyrell Wilson komt alvast de rechterflank versterken.

KAA Gent heeft er een speler bij. Het heeft Kyrell Wilson in huis gehaald voor een vierjarig contract, waardoor hij aan de Buffalo's verbonden is tot minstens 30 juni 2030. De 21-jarige Engelse rechter wingback komt over van Swansea City en die deal is officieel.

Kyrell Wilson is een echt jeugdproduct van Chelsea FC, waar hij acht jaar doorbracht. In 2021 trok hij vervolgens op 16-jarige leeftijd naar Swansea City, waar hij de U18 en U21 doorliep. Nu gaat hij over van de beloften van Swansea naar KAA Gent om meer kansen te pakken in de A-kern.

KAA Gent haalt Kyrell Wilson op bij Swansea City U21

Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan het Schotse Falkrik om er ervaring op te doen op het hoogste niveau. Nu volgt KAA Gent, waar Wilson met zijn snelheid en aanvallende kwaliteiten zich verder kan ontwikkelen bij de Buffalo’s. Dat is toch alvast het plan van de Buffalo's zelf.

Rik De Mil is alvast gelukkig in een boodschap op de webstek van De Buffalo's: "Kyrell is een jonge speler met veel potentieel. Bij KAA Gent kan hij de volgende stap in zijn carrière zetten en zijn fysieke kwaliteiten verder koppelen aan rendement.”

Wat mogen we van Kyrell Wilson verwachten bij KAA Gent?



En ook sterke man Kjeld Fort liet zich uit over de speler, die volgens hem snel en sterk is en klaar voor de volgende stap in zijn carrière. De mix tussen ervaring en jong talent is een mix die ze in Gent willen blijven maken en in die optiek past de komst van Kyrell Wilson zeker en vast. De jongeling is meteen een antwoord op de gebeden van Rik De Mil, die eerder aangaf dat er op de flanken nog wel wat bij mocht/moest.