Ex-Rode Duivel Batshuayi (32) belandt bij de beloften: dit is er aan de hand

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ex-Rode Duivel Batshuayi (32) belandt bij de beloften: dit is er aan de hand
Foto: Ysaline Gillart
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De carrière van Michy Batshuayi heeft de voorbije maanden een opvallende wending genomen. De voormalige Rode Duivel, die nog niet zo lang geleden hoopte op een plaats in de Belgische WK-selectie, is bij Eintracht Frankfurt helemaal uit beeld verdwenen.

De 32-jarige spits werkt momenteel zijn wedstrijden af bij de beloften en moet deze zomer op zoek naar een nieuwe club. Nog in het najaar van 2025 leek Batshuayi uitzicht te hebben op een nieuw hoofdstuk bij de nationale ploeg.

Onder bondscoach Rudi Garcia maakte hij opnieuw deel uit van de selectie en droomde hij van een deelname aan het WK 2026. Die plannen kregen echter een zware klap toen hij begin december een ernstige voetblessure opliep.

Voetblessure maakte einde aan droom

De aanvaller brak zijn voet tijdens een competitiewedstrijd tegen RB Leipzig en moest onder het mes. De revalidatie hield hem maanden aan de kant, waardoor niet alleen een wintertransfer in het water viel, maar ook zijn kansen om zich opnieuw in de kijker van de bondscoach te spelen.

Hoewel Batshuayi in het voorjaar opnieuw fit raakte en de groepstrainingen hervatte, kreeg hij geen nieuwe kans in het eerste elftal van Eintracht Frankfurt. De technische staf rekende niet langer op hem en hij werkte het seizoen af bij de U21, die uitkomt op het vierde niveau in Duitsland.

Transfer is onvermijdelijk

Ook deze zomer is daar weinig verandering in gekomen. Batshuayi mocht niet mee op het trainingskamp van de hoofdmacht en traint en speelt voorlopig nog steeds bij de beloften. Daar liet hij zich wel opmerken door in de laatste twee oefenwedstrijden telkens te scoren, maar dat lijkt zijn situatie voorlopig niet te veranderen.

Bij Frankfurt is de concurrentie in de aanval ondertussen groot genoeg. Met onder meer Jonathan Burkardt en Younes Ebnoutalib beschikt de club over meerdere opties, waardoor Batshuayi geen deel meer uitmaakt van de sportieve plannen. Nochtans loopt zijn contract nog een jaar door, maar alle partijen lijken het erover eens dat een vertrek deze zomer de beste oplossing is.  

Turkije of Saoedi-Arabië?

De ex-spits van Standard, Olympique Marseille, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş, Fenerbahçe en Galatasaray heeft nog altijd een stevige reputatie opgebouwd, vooral in Turkije. Het is dan ook geen verrassing dat clubs uit de Süper Lig en de Turkse promovendus Çorum FK zijn situatie nauwlettend volgen.

Ook uit Saudi-Arabië zou belangstelling bestaan. Financieel aantrekkelijke aanbiedingen behoren er nog steeds tot de mogelijkheden voor ervaren aanvallers met een internationaal palmares als dat van Batshuayi.

Een snelle doorbraak lijkt er echter niet meteen te komen. Door zijn verleden is Batshuayi gewend geraakt aan transfers die pas in de slotdagen van de mercato worden afgerond. Alles wijst erop dat ook deze zomer zijn toekomst pas tegen het einde van augustus duidelijk zal worden.

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