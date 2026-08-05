Live. Transfernieuws 5/8
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
DONE DEAL: gebeden Rik De Mil meteen verhoord
KAA Gent staat voor belangrijke weken in de Conference League en Jupiler Pro League. Goed aan het seizoen beginnen is van belang om de doelen dit jaar te kunnen waarmaken. En daarvoor moesten er ook versterkingen komen. Kyrell Wilson komt alvast de rechterflank versterken. (Lees meer)
'KV Mechelen twijfelt over jeugdspeler Anderlecht: Nederlanders kloppen op tafel'
Werk aan de winkel bij KV Mechelen. Een moeilijk dossier ligt er opnieuw op tafel en met Willem II is er volgens Nederlandse bronnen ook alvast een geïnteresseerde in Noah Makanza. Of krijgt de jongeling zijn kans bij KV Mechelen zelf? (Lees meer)
'RSC Anderlecht blaast opvallende piste nieuw leven in'
RSC Anderlecht staat donderdag opnieuw voor een erg belangrijke wedstrijd tegen PAOK Saloniki. Ondertussen is ook Antoine Sibierski druk aan het werk, want hij wil nog steeds nieuwe spelers in huis gaan halen. Daarbij komt een piste opnieuw aan de oppervlakte. (Lees meer)
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