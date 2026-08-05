ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje
Foto: © photonews
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Jérémy Doku kon de verwachtingen op het voorbije WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico niet inlossen. De Rode Duivel haalde eigenlijk nooit het niveau dat we hem gewenst zijn. Ondertussen komen héél opvallende details van zijn toestand naar buiten.

Jérémy Doku was tijdens het voorbije WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico één van de meest besproken Rode Duivels. Iedere actie van het jeugdproduct van RSC Anderlecht werd onder het vergrootglas gelegd. 

Jérémy Doku startte in de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte, maar was een schim van zichzelf. In de tweede wedstrijd tegen Iran was de 24-jarige flankaanvaller van Manchester City dan weer afwezig. 

Doku Jérémy
© photonews

Tegen Nieuw-Zeeland, Senegal en Spanje stond Doku opnieuw in de basiself van Rudi Garcia. Al liet de voormalige bondscoach van de Rode Duivels hem wél op de bank beginnen voor de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. 

Al speelden er ook extrasportieve zaken mee die de mindere prestaties én afwezigheid van Doku tijdens het toernooi verklaren. Doku vloog op en af naar Londen om de geboorte van zijn eerstje kindje mee te maken. 

Geboorte van eerste kindjes, longinfectie en...

Daarnaast kampte Doku eigenlijk het volledige toernooi met (de naweeën) van een longinfectie. En net over die longinfectie kwamen de laatste dagen steeds meer opmerkelijke details naar buiten. 

Vooral in de dagen voor de kwartfinale tegen Spanje was Doku opnieuw twijfelachtig. De 48-voudig Rode Duivel hoestte bloed op én er moesten verboden middelen worden gebruikt om hem speelklaar te krijgen. 

... pillen die op de lijst met verboden middelen staan

Het Nieuwsblad weet dat pillen met cortisone - dat middel staat op de lijst met verboden middelen én orale inname kan een positieve dopingtest veroorzaken - het enige redmiddel waren om Doku aan de aftrap te krijgen. En die pillen heeft de winger ook effectief geslikt. 

Belangrijke kanttekening: de medische staf van de Belgische voetbalbond had daarvoor een uitzonderingsmaatregel gevraagd bij het wereldantidopingagentschap WADA én wereldvoetbalbond FIFA. Beide instanties keurden een uitzonderlijke inname van de pillen goed. 

Géén transfer, maar contractverlenging bij Manchester City

Ook Doku kon niet voorkomen dat de Rode Duivels werden uitgeschakeld door Spanje. Al heeft Doku de blik inmiddels al opnieuw op Manchester City gericht. The Citizens willen het kampioenschap de komende maanden afsnoepen van Arsenal FC. 

Doku is overigens in volle onderhandeling om zijn contract bij Manchester City - de huidige overeenkomst loopt medio 2028 af - te verlengen. Atlético Madrid deed een poging om Doku naar Spanje te halen, maar een vertrek is niét bespreekbaar voor The Citizens.

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