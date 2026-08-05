'RSC Anderlecht blaast opvallende piste nieuw leven in'

RSC Anderlecht staat donderdag opnieuw voor een erg belangrijke wedstrijd tegen PAOK Saloniki. Ondertussen is ook Antoine Sibierski druk aan het werk, want hij wil nog steeds nieuwe spelers in huis gaan halen. Daarbij komt een piste opnieuw aan de oppervlakte.

RSC Anderlecht wil in het seizoen dat dit weekend officieel gaat beginnen opnieuw een hartig woordje gaan meespreken met Union SG en Club Brugge en zelf ook opnieuw meedoen voor de prijzen. En dus moest de kern versterkt worden.

Er zijn ondertussen al een viertal transfers gedaan, maar er mag nog wel wat bij. Zeker voorin en op de flank kan paars-wit nog wel wat creativiteit gebruiken. Daarbij wordt opnieuw gedacht aan Luca Langoni, een 24-jarige Argentijn die momenteel voor New England Revolution uitkomt.

RSC Anderlecht is op zoek naar winger(s) en komt uit bij Luca Langoni

Een dikke maand geleden werd die naam ook al eens geopperd, maar toen vonden Anderlecht en de ploeg uit de MLS nog geen vergelijk. Volgens Het Laatste Nieuws staat Langoni nog steeds op de shortlist en moet het er nu wél van komen.

Er zijn al gesprekken geweest tussen beide partijen. Of de transfer haalbaar is? Dat zal de komende dagen en weken nog moeten blijken, maar de kans gaat in ieder geval gewaagd worden en de piste wordt steeds serieuzer genomen.

RSC Anderlecht blaast piste Langoni nieuw leven in

Langoni is van nature een rechtsbuiten en speelt sinds de zomer van 2024 in de Major League Soccer. New England Revolution betaalde toen ongeveer 6,2 miljoen euro om hem weg te halen bij Boca Juniors. In de Verenigde Staten kwam de Argentijn tot dusver 52 keer in actie. Daarin scoorde hij acht doelpunten en gaf hij elf assists.





Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op vijf miljoen euro geschat. De speler heeft nog anderhalf jaar contract lopen, waardoor hij deze zomer niet per se weg moet bij New England Revolution. Het is wel duidelijk dat Anderlecht een stapje verder is gegaan in de zoektocht naar een winger.