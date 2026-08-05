Rudi Garcia was de eerste bondscoach die hem wél liet spelen: Hans Vanaken reageert op aanstelling van Bommel

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Rudi Garcia was de eerste bondscoach die hem wél liet spelen: Hans Vanaken reageert op aanstelling van Bommel
Foto: © photonews
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Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Maar hoe zou Hans Vanaken naar het vertrek van Rudi Garcia gekeken hebben? De aanvoerder van Club Brugge kreeg onder de Fransman eindelijk speelminuten in het Belgische shirt.

De statistieken liegen er niét om. Rudi Garcia geloofde als bondscoach van de Rode Duivels in de kwaliteiten van Hans Vanaken. We hebben dan ook zo'n voorgevoel dat de aanvoerder van Club Brugge de Fransman niét graag zag vertrekken. 

Om bovenstaande bewering te staven met cijfers: onder Domenico Tedesco kwam Hans Vanaken in amper zeven interlands in actie. De 33-jarige middenvelder begon steevast op de bank en verzamelde in totaal amper 240 speelminuten.

Vanaken Hans
© photonews

Rudi Garcia gebruikte Vanaken dan weer in tien interlands én liet de aanvoerder bij Club Brugge ook regelmatig starten. In totaal verzamelde Vanaken 364 speelminuten onder het bewind van de Fransman. 

Wat gaat dat geven met Mark van Bommel aan het roer? Vanaken heeft in onze ogen alvast één voordeel: de nieuwbakken bondscoach kent de kwaliteiten van de middenvelder héél goed. In de Jupiler Pro League stonden ze meermaals tegenover elkaar. 

Ik heb Mark van Bommel enkele keren ontmoet toen hij coach was van Antwerp FC. Ik vond hem toen al een fijne man

Hans Vanaken

"Ik heb van Bommel enkele keren ontmoet toen hij coach was van Antwerp FC", aldus Vanaken in Het Nieuwsblad. "Ik vond hem toen al een fijne man. Of ik hem al gehoord heb sinds zijn aanstelling als bondscoach? Nee, maar ik zie de keuze voor van Bommel wel als een positief verhaal."

Vanaken kijkt er dan ook naar uit om samen te werken met van Bommel én ook de Nederlander te overtuigen dat hij zijn plaats heeft in de basiself bij de Rode Duivels. Al is dat niet de enige reden waarom de aanvoerder van blauw-zwart uitkijkt naar de eerste interlandbreak. 

Hans Vanaken heeft héél véél vertrouwen in de kennis van Mark van Bommel

"Van Bommel heeft alles meegemaakt in het voetbal", besluit Vanaken. "Hij heeft titels en prijzen gewonnen. Hij heeft de Champions League gewonnen én speelde een WK-finale. Hij weet als geen ander hoe het voetbal in elkaar zit. Dat is een enorm voordeel."

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