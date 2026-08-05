Transfer of blessure? David Hubert laat zich uit over afwezige sterkhouder

Wie de opstelling van Union Saint-Gilloise bekeek, moest twee keer knipperen. In de UEFA-team sheet leek Adem Zorgane haast eender waar te kunnen opduiken: rechtsachter, centraal, of zelfs in de punt. Alleen: hij stond uiteindelijk nergens. Niet in de basis, niet op de bank.

Wie de opstelling van Union Saint-Gilloise bekeek, moest twee keer knipperen. In de UEFA-team sheet leek Adem Zorgane haast eender waar te kunnen opduiken: rechtsachter, centraal, of zelfs in de punt. Alleen: hij stond uiteindelijk nergens. Niet in de basis, niet op de bank, terwijl hij nochtans wel op de spelerslijst stond die Union de avond voordien bij de UEFA indiende.

Hubert geeft duidelijkheid: tik in Brugge ligt aan de basis

De vraag drong zich snel op: waarom ontbrak de Algerijn? Zeker omdat hij in de Supercup in Brugge nog wél speelde. Zorgane voelde daar voor rust een pijnprikkel, maar hervatte de partij na de pauze en werkte de wedstrijd zelfs af. Was dit dan een opstoot van datzelfde probleem? Of speelde er meer, met transfergeruchten die steevast opduiken zodra een sleutelspeler plots verdwijnt?

Trainer David Hubert maakte op zijn persmoment korte metten met speculatie. Volgens hem is de oorzaak helder: Zorgane ontbreekt door de directe klap die hij in Brugge opliep. Hubert kwam meteen ook terug op een tweede dossier dat Union hoofdbrekens kan bezorgen: Ross Sykes. De verdediger moest nog voor het uur naar de kant na een stevig contactmoment.

Onderzoeken voor Sykes: schouder zorgt voor ongerustheid

"We hopen dat het gaat meevallen. Hij zal woensdag onderzoeken ondergaan, maar hij is slecht neergekomen op zijn schouder", verklaarde Hubert. Met andere woorden: Union wacht af wat de onderzoeken uitwijzen, maar er is wel degelijk reden tot bezorgdheid.

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Het seizoen is nog jong, maar de Brusselaars dreigen nu al richting ziekenboeg te moeten kijken. En dat zou sportief stevig wegen: zonder Zorgane en Sykes mis je niet zomaar twee invallers, maar twee spelers die in dit elftal vaak het ritme en de stabiliteit mee bepalen.