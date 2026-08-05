Vanderbiest en KV Mechelen mogen héél hoge verwachtingen hebben? "Zijn contractsituatie is nét een pluspunt"

KV Mechelen wil dit seizoen bevestigen als luis in de pels van de Belgische topclubs. Fred Vanderbiest rekent daarvoor meer dan anders op Benito Raman. En daar heeft de coach een héél duidelijke reden voor.

KV Mechelen beleefde afgelopen seizoen hoogtijdagen Achter De Kazerne. Malinwa eindigde de reguliere competitie op een héél knappe vijfde plaats. De Maneblussers lieten traditionele topclubs als RSC Anderlecht, KRC Genk en Standard achter zich.

In de Champions Play-Off verliep het dan weer iets lastiger voor Mechelen. De troepen van Fred Vanderbiest speelden enkele verdienstelijke wedstrijden, maar eindigden op een zesde (en laatste) plaats in de nacompetitie.

© photonews

De ambitie voor dit seizoen is dan ook héél duidelijk: Mechelen wil bevestigen in de Belgische subtop én die vervelende luis in de pels van de traditionele Belgische topclubs blijven. De kers op de taart? Een Europees ticket zou Achter De Kazerne doen daveren.

Mechelen rekent voor die ambitie op Benito Raman. "Ik heb van bij de start van de voorbereiding gemerkt dat Benito er héél véél zin in heeft", klinkt het bij Vanderbiest. "Hij heeft tijdens de vakantie hard gewerkt en is fysiek in orde. Het is de Benito van een paar jaar geleden."

Het is opnieuw de Benito Raman van een paar jaar geleden

Dé hamvraag die ondertussen moet gesteld worden: zal Raman ook in september nog zijn doelpunten scoren in het shirt van Mechelen? De 31-jarige aanvaller heeft een contract tot het einde van komend seizoen. Hij sluit een transfer zelf niet uit.





"De kans bestaat dat zijn contractsituatie voor een extra prikkel zorgt", besluit Vanderbiest. "Maar dat vind ik net positief. Een extra gemotiveerde Raman is goed voor hemzelf én voor Mechelen."

Fred Vanderbiest vindt het aflopende contract van Benito Raman géén nadeel, maar net een pluspunt

Mechelen nam Raman in 2024 over van het Turkse Samsunspor. De Gentenaar speelde tijdens zijn carrière voor onder meer KAA Gent, Standard, RSC Anderlecht, Fortuna Düsseldorf en FC Schalke 04.