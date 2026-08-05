Via Standard naar Schiervelde: Roeselare haalt ex-talent van Sporting binnen

SK Roeselare heeft zich opnieuw versterkt met het oog op het nieuwe seizoen. De West-Vlaamse club heeft de komst van João Correia officieel afgerond. De 18-jarige Portugese linksachter, die de voorbije weken al meetrainde op Schiervelde, ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.

Correia is geen onbekende voor het Belgische voetbal. Na zijn jeugdopleiding bij het Portugese Sporting CP trok hij eerder dit jaar naar België, waar hij uitkwam voor SL16 FC, de beloftenploeg van Standard. Daar maakte hij kennis met het fysieke en tactische Belgische voetbal in Eerste Nationale, een ervaring die hem nu van pas moet komen bij Roeselare.

Opgeleid bij Sporting

De jonge flankverdediger geldt als een moderne linksback. In Portugal stond hij bekend om zijn snelheid, aanvallende impulsen en technische bagage. Vanuit de jeugdopleiding van Sporting, die de voorbije jaren tal van internationale topspelers heeft voortgebracht, kreeg hij een degelijke voetbalopleiding mee. Hoewel hij nog aan het begin van zijn carrière staat, hopen de West-Vlamingen dat hij zijn potentieel nu ook op Belgische bodem kan tonen.

Zijn komst kwam er mee dankzij sportief manager Patrick Rotsaert, die al jarenlang uitstekende contacten onderhoudt met Sporting CP. Via die connecties kon Roeselare Correia overtuigen om zijn ontwikkeling op Schiervelde verder te zetten.

Bij Roeselare krijgt Correia meteen een duidelijke opdracht. Na het vertrek van Gilles Degryse naar Harelbeke was Rens Verhooghe de enige natuurlijke linksachter in de kern. Met de komst van de Portugees ontstaat er opnieuw concurrentie op die positie, iets waar de technische staf bewust naar op zoek was.

Laatste aanwinst voor Roeselare

De kans is groot dat Correia niet lang nodig zal hebben om zijn kans te krijgen. Omdat hij de voorbije weken al meetrainde met de groep, kon de technische staf hem uitgebreid evalueren. Dat resulteerde uiteindelijk in een contract tot het einde van het seizoen, waarin hij zich kan bewijzen.





Voor Roeselare lijkt Correia voorlopig ook de laatste zomeraanwinst te worden. Daarmee rondt de club haar transfercampagne zo goed als af en kan de focus volledig naar de competitie verschuiven. De verwachting is nu dat de jonge Portugees zich de komende maanden kan ontwikkelen en uitgroeien tot een vaste waarde op de linkerflank. Mocht hij zijn potentieel waarmaken, dan zou Roeselare wel eens een interessante versterking in huis kunnen hebben gehaald.