'Bayern München volgt hem, PSG is héél geïnteresseerd en... Atalanta plakt deze prijs op Charles De Ketelaere'

Waar ligt de toekomst van Charles De Ketelaere? De Rode Duivel wordt het hof gemaakt door PSG en Bayern München. Tegelijkertijd is Atalanta BC niét van plan om een soldenverkoop te accepteren.

Atalanta BC betaalde in 2024 net geen 24 miljoen euro op tafel om Charles De Ketelaere definitief weg te halen bij AC Milan. Dat bedrag kwam bovenop de drie miljoen euro aan huurgelden die La Dea eerder al had betaald.

De Ketelaere ontbolsterde in Bergamo - in tegenstelling tot in Milaan - helemaal tot de speler die hij vandaag is. Vooral zijn polyvalentie, veelzijdigheid én neus voor doelpunten zorgen ervoor dat hij ondertussen grof wild is op de transfermarkt.

Bayern München is geïnteresseerd, maar PSG wil Charles De Ketelaere héél graag

PSG en Bayern München zaten de voorbije weken rond de tafel met Atalanta. De Italianen zijn héél duidelijk als het over een transfer van De Ketelaere gaat. Een verhuis is mogelijk… als de jackpot wordt betaald.

De Ketelaere heeft een contract tot medio 2028 in de New Balance Arena. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 38 miljoen euro. Wat Atalanta daarvan denkt? De Italianen hebben hun eigen idee.

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Atalanta heeft een prijskaartje van vijftig miljoen euro rond de nek van de 35-voudig Rode Duivel gehangen. En dat is te nemen of te laten. Het is dé reden waarom PSG en Bayern München twijfelen.





Beide Europese grootmachten hebben De Ketelaere nog steeds op de verlanglijst staan, maar gaan géén overhaaste beslissingen maken. Bovendien kijken PSG én Bayern München eveneens naar (goedkopere) alternatieven.

Transfer of... contractverlenging?

De Ketelaere blijft er evenwel rustig bij. De 25-jarige aanvaller beseft héél goed dat de trein ook volgend seizoen zal passeren als er deze zomer geen doorbraak komt. Op dat moment heeft de Rode Duivel zelf alle touwtjes in handen.

We hebben zo'n voorgevoel dat Atalanta - indien De Ketelaere aan boord blijft - in september de onderhandelingen omtrent een contractverlenging zal willen opstarten. En we hebben eveneens een voorgevoel dat zo'n nieuwe overeenkomst er niet (snel) zal komen.