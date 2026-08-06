'Bayern München volgt hem, PSG is héél geïnteresseerd en... Atalanta plakt deze prijs op Charles De Ketelaere'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
'Bayern München volgt hem, PSG is héél geïnteresseerd en... Atalanta plakt deze prijs op Charles De Ketelaere'
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Waar ligt de toekomst van Charles De Ketelaere? De Rode Duivel wordt het hof gemaakt door PSG en Bayern München. Tegelijkertijd is Atalanta BC niét van plan om een soldenverkoop te accepteren.

Atalanta BC betaalde in 2024 net geen 24 miljoen euro op tafel om Charles De Ketelaere definitief weg te halen bij AC Milan. Dat bedrag kwam bovenop de drie miljoen euro aan huurgelden die La Dea eerder al had betaald.

De Ketelaere ontbolsterde in Bergamo - in tegenstelling tot in Milaan - helemaal tot de speler die hij vandaag is. Vooral zijn polyvalentie, veelzijdigheid én neus voor doelpunten zorgen ervoor dat hij ondertussen grof wild is op de transfermarkt. 

Bayern München is geïnteresseerd, maar PSG wil Charles De Ketelaere héél graag

PSG en Bayern München zaten de voorbije weken rond de tafel met Atalanta. De Italianen zijn héél duidelijk als het over een transfer van De Ketelaere gaat. Een verhuis is mogelijk… als de jackpot wordt betaald. 

De Ketelaere heeft een contract tot medio 2028 in de New Balance Arena. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 38 miljoen euro. Wat Atalanta daarvan denkt? De Italianen hebben hun eigen idee. 

De Ketelaere Charles
© photonews

Atalanta heeft een prijskaartje van vijftig miljoen euro rond de nek van de 35-voudig Rode Duivel gehangen. En dat is te nemen of te laten. Het is dé reden waarom PSG en Bayern München twijfelen. 

Beide Europese grootmachten hebben De Ketelaere nog steeds op de verlanglijst staan, maar gaan géén overhaaste beslissingen maken. Bovendien kijken PSG én Bayern München eveneens naar (goedkopere) alternatieven.

Transfer of... contractverlenging?

De Ketelaere blijft er evenwel rustig bij. De 25-jarige aanvaller beseft héél goed dat de trein ook volgend seizoen zal passeren als er deze zomer geen doorbraak komt. Op dat moment heeft de Rode Duivel zelf alle touwtjes in handen.

We hebben zo'n voorgevoel dat Atalanta - indien De Ketelaere aan boord blijft - in september de onderhandelingen omtrent een contractverlenging zal willen opstarten. En we hebben eveneens een voorgevoel dat zo'n nieuwe overeenkomst er niet (snel) zal komen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSG
Atalanta
Charles De Ketelaere

Meer nieuws

OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

10:30
1
Anderlecht-aanwinst onthult: het was niet Sibierski die hem naar paars-wit haalde

Anderlecht-aanwinst onthult: het was niet Sibierski die hem naar paars-wit haalde

10:00
KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag

KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag

09:30
2
Nieuwe coach, nieuwe rol en meteen tegen ex-club: droomscenario voor speler van Essevee

Nieuwe coach, nieuwe rol en meteen tegen ex-club: droomscenario voor speler van Essevee

09:15
Hein Vanhaezebrouck hielp Antwerp een handje en warmt fans al op voor nieuwkomer

Hein Vanhaezebrouck hielp Antwerp een handje en warmt fans al op voor nieuwkomer

09:00
Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst

Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst

08:30
7
Voormalig Club Brugge-talent staat voor verrassende transfer

Voormalig Club Brugge-talent staat voor verrassende transfer

08:15
Anderlecht-coach Bruno wijst opnieuw naar de tegenstander: "Als er één favoriet is…"

Anderlecht-coach Bruno wijst opnieuw naar de tegenstander: "Als er één favoriet is…"

08:00
Drama voor Union: sterkhouder lange tijd uit

Drama voor Union: sterkhouder lange tijd uit

07:20
De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale'

De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale'

06:30
2
Is er een (administratief) probleem? Leandro Trossard mag niét spelen voor Besiktas

Is er een (administratief) probleem? Leandro Trossard mag niét spelen voor Besiktas

23:00
2
Christian Burgess legt uit waarom hij niét verlengde bij Union SG en hoe transfer naar KAA Gent er is gekomen

Christian Burgess legt uit waarom hij niét verlengde bij Union SG en hoe transfer naar KAA Gent er is gekomen

22:30
'Arthur Vermeeren kan naar Engelse topclub die deze zomer al 275 miljoen euro heeft uitgegeven aan transfers'

'Arthur Vermeeren kan naar Engelse topclub die deze zomer al 275 miljoen euro heeft uitgegeven aan transfers'

22:00
'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'

'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'

21:30
17
Rudi Garcia was de eerste bondscoach die hem wél liet spelen: Hans Vanaken reageert op aanstelling van Bommel

Rudi Garcia was de eerste bondscoach die hem wél liet spelen: Hans Vanaken reageert op aanstelling van Bommel

21:00
Vanderbiest en KV Mechelen mogen héél hoge verwachtingen hebben? "Zijn contractsituatie is nét een pluspunt"

Vanderbiest en KV Mechelen mogen héél hoge verwachtingen hebben? "Zijn contractsituatie is nét een pluspunt"

20:40
3
'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'

'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'

20:20
3
ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje

ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje

20:00
26
Enkel een uitgaande transfer kan de plannen wijzigen: Sibierski hakt cruciale knoop door bij RSC Anderlecht

Enkel een uitgaande transfer kan de plannen wijzigen: Sibierski hakt cruciale knoop door bij RSC Anderlecht

19:40
3
Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen Analyse

Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen

19:00
12
Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter

Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter

19:20
1
Voormalige ster van Barcelona én Real Madrid doet oproep aan Infantino

Voormalige ster van Barcelona én Real Madrid doet oproep aan Infantino

18:40
Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren

Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren

18:00
8
Onthutsend! Bondsvoorzitter schakelde maffia in om Manchester United-legende te laten zwijgen

Onthutsend! Bondsvoorzitter schakelde maffia in om Manchester United-legende te laten zwijgen

18:20
1
Helemaal uit beeld bij Rode Duivels, nu ook op weg naar de uitgang bij zijn topclub

Helemaal uit beeld bij Rode Duivels, nu ook op weg naar de uitgang bij zijn topclub

17:30
Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons Analyse

Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons

17:00
1
Beerschot haalt bekende naam uit het Belgische voetbal binnen: ex-speler van Eupen, OHL en Lierse

Beerschot haalt bekende naam uit het Belgische voetbal binnen: ex-speler van Eupen, OHL en Lierse

16:30
1
Antwerp haalt Zuid-Amerikaans toptalent in huis: Overmars legt 19-jarige spits voor vier jaar vast

Antwerp haalt Zuid-Amerikaans toptalent in huis: Overmars legt 19-jarige spits voor vier jaar vast

16:12
10
Kylian Hazard zorgt voor onrust en stuurt duidelijke boodschap naar zijn bestuur

Kylian Hazard zorgt voor onrust en stuurt duidelijke boodschap naar zijn bestuur

16:00
Union doet Bodø/Glimt bibberen: Noorse topploeg geeft zelf toe dat het anders moet

Union doet Bodø/Glimt bibberen: Noorse topploeg geeft zelf toe dat het anders moet

15:30
3
Club Brugge heeft meer dan één ijzer in het vuur: naast Esse blijven ze aandringen voor deze winger

Club Brugge heeft meer dan één ijzer in het vuur: naast Esse blijven ze aandringen voor deze winger

15:00
OFFICIEEL: SK Beveren haalt ex-Bayern München-talent naar de Freethiel

OFFICIEEL: SK Beveren haalt ex-Bayern München-talent naar de Freethiel

14:44
Sven Jaecques maakt heel duidelijk wat de rol van Wouter Vandenhaute zal (en moet) zijn

Sven Jaecques maakt heel duidelijk wat de rol van Wouter Vandenhaute zal (en moet) zijn

14:30
5
Marc Coucke geeft opvallend signaal: Anderlecht wil rust doen terugkeren

Marc Coucke geeft opvallend signaal: Anderlecht wil rust doen terugkeren

14:01
1
Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

13:54
Westerlo blijft investeren in de toekomst: toptalent uit Afrikaans gerenommeerd project tekent in Het Kuipje

Westerlo blijft investeren in de toekomst: toptalent uit Afrikaans gerenommeerd project tekent in Het Kuipje

13:34

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 1
Marseille Marseille 21/08 Strasbourg Strasbourg
RC Lens RC Lens 22/08 Auxerre Auxerre
Troyes Troyes 22/08 Paris FC Paris FC
Toulouse Toulouse 22/08 Lyon Lyon
Le Mans Le Mans 22/08 Stade Brestois Stade Brestois
Nice Nice 22/08 Lorient Lorient
Angers Angers 23/08 Lille OSC Lille OSC
Le Havre Le Havre 23/08 Monaco Monaco
PSG PSG 23/08 Rennes Rennes

Nieuwste reacties

EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale' storfstievel storfstievel over Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen ploeg van't stad ploeg van't stad over OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet Borak Borak over Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag RememberLierse RememberLierse over ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje David Thiago Raes David Thiago Raes over Antoine Sibierski houdt zijn adem in: dit is waarom PAOK transferplannen van Anderlecht bepaalt Goro Goro over Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter Goro Goro over UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved