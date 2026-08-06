De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale'
Foto: © photonews
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Gianni Infantino spartelt als een duivel in een wijwatervat. De voorzitter van FIFA is wanhopig op zoek naar bondgenoten om zijn vel te redden. Heeft hij Marokko de WK-finale in 2030 beloofd?

Gianni Infantino heeft er niet de beste weken uit zijn carrière opzitten. De voorzitter van FIFA stond al in het oog van de storm door zich tijdens het afgelopen WK te laten beïnvloeden door Donald Trump. Zo werd de schorsing van Folarin Balogun geschrapt na een telefoontje tussen beide heren.

Op dat moment moest de meest hallucinante gebeurtenis nog naar buiten komen. Infantino werkte al maanden aan een controversieel plan om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan private investeerders. Moeten we er een tekening bij maken dat de Italiaanse Zwitser zelf niet armer zou zijn geworden van die miljardendeal? 

Infantino
Photonews

Infantino heeft inmiddels zijn staart ingetrokken. Al is het kwaad geschied. Onder meer UEFA eist dat de FIFA-voorzitter zijn functie ter beschikking stelt en zich dus niét opnieuw verkiesbaar stelt tijdens de voorzittersverkiezingen in maart. Ondertussen kennen we zelfs al de drie voornaamste kandidaten om hem op te volgen bij de wereldvoetbalbond.

Al legt Infantino zich daar niét bij neer. Al vrezen we vooral dat hij de situatie enkel en alleen erger aan het maken is. Zo weet The Times dat de Zwitser momenteel letterlijk steun aan het kopen is. Nog erger: Infantino doet dat opnieuw in een waas van fraude en omkoping én met het voetbalproduct als inzet.

Gianni Infantino wil zijn vel redden door... WK-finale te verkopen aan Marokko

Infantino is bereid om de WK-finale in 2030 aan Marokko te schenken. De voorwaarde: de Marokkaanse steun voor de voorzitter in zijn strijd om aan te blijven én herverkozen te worden. Extra pikant: die verkiezingen worden georganiseerd in Marokko...

Spanje, Portugal en Marokko organiseren over vier jaar het volgende WK. Het leek al zo goed als vast te staan dat de finale zou worden gespeeld in het Estadio Santiago Bernabeu van Real Madrid. Infantino wil die eindstrijd verhuizen naar het Hassan II Stadion in Casablanca. Al moet dat stadion met plaats voor 115.000 fans wel nog gebouwd worden...

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