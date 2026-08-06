Hein Vanhaezebrouck hielp Antwerp een handje en warmt fans al op voor nieuwkomer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck hielp Antwerp een handje en warmt fans al op voor nieuwkomer
Foto: © photonews
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Hein Vanhaezebrouck kent Ibrahim Salah als een energieke, veelzijdige speler die vooral vertrouwen nodig heeft. Volgens zijn ex-coach past de 24-jarige nieuwkomer perfect bij het drukvoetbal van Marvin Compper en kan hij op de Bosuil snel uitgroeien tot publiekslieveling.

Antwerp heeft met Ibrahim Salah een aanvaller terug naar België gehaald die hier zijn eerste stappen in het profvoetbal zette. De 24-jarige flankspeler wordt gehuurd van FC Basel, met een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro. Voor de deal werd afgerond, klopte de club ook aan bij Hein Vanhaezebrouck, de trainer die hem bij KAA Gent liet debuteren.

Vanhaezebrouck wilde niet vertellen welke informatie hij tijdens dat telefoongesprek precies doorgaf, maar schetste bij Het Nieuwsblad wel een duidelijk beeld van Salah. Niet alleen zijn kwaliteiten op het veld kwamen daarbij aan bod. Ook zijn persoonlijkheid speelt volgens de voormalige Gent-coach een grote rol in de manier waarop hij functioneert.

"Het is een enorm positieve kerel. Je kunt er eigenlijk niet kwaad op worden", vertelde Vanhaezebrouck. Salah zou makkelijk contact leggen met ploegmaats en nadrukkelijk aanwezig zijn in de kleedkamer. Soms zelfs iets te nadrukkelijk, grapte zijn voormalige trainer. Een teruggetrokken speler haalt Antwerp dus niet binnen.

Salah heeft vertrouwen nodig om te renderen

De carrière van Salah ging na zijn doorbraak bij Gent bijzonder snel. In januari 2023 betaalde Stade Rennes 6,5 miljoen euro voor hem. Die overstap naar een club uit de Franse subtop kwam volgens Vanhaezebrouck mogelijk te vroeg.

Bij Rennes slaagde Salah er niet in om zich definitief vast te spelen. Later volgde een uitleenbeurt aan Stade Brestois, waarmee hij ook in de Champions League actief was. In de zomer van 2025 verhuisde hij naar FC Basel, maar ook daar blijft zijn passage mogelijk beperkt tot één seizoen.

Vanhaezebrouck denkt dat de omgeving voor Salah minstens even belangrijk is als de tactische invulling. "Wanneer hij merkt dat je niet in hem gelooft, kwijnt hij weg. Salah moet liefde voelen." Krijgt hij dat vertrouwen van Marvin Compper, dan verwacht hij dat de aanvaller snel zijn beste niveau kan halen.

De link met het Antwerp-publiek ziet hij eveneens zitten. Salah brengt veel energie in zijn spel en is iemand die zich volledig geeft. Net dat soort speler kan op de Bosuil snel krediet opbouwen.

Breed inzetbaar in systeem van Compper

Salah speelde onder Vanhaezebrouck niet alleen als klassieke linksbuiten. Hij werd ook gebruikt als wingback en tweede spits. Zijn voormalige trainer ziet hem het liefst in een offensieve rol, maar benadrukt dat hij door zijn discipline ook defensieve opdrachten aankan.

"Zet hem waar je wil, en hij kan iets betekenen voor het team", klinkt het. Vooral zijn loopvermogen en bereidheid om druk te zetten passen volgens Vanhaezebrouck bij de speelwijze die Compper wil installeren. De Duitser liet bij zijn voorstelling al verstaan dat hij zich thuis voelt in de Red Bull-school, waarin intensiteit en agressief drukzetten belangrijk zijn.

Salah zou daarvoor een geschikt profiel zijn. Hij steekt veel energie in zijn acties en blijft ook na balverlies doorjagen. Daardoor kan hij zowel op de flank als dichter bij de spits waardevol worden.

De aanvaller werd in België geboren en speelde in de jeugd bij Union en Beerschot, voor hij in 2021 naar Gent trok. Voor de A-ploeg van de Buffalo’s verzamelde hij 21 wedstrijden, drie doelpunten en één assist. In zijn volledige profcarrière staat de teller inmiddels op 129 duels en 21 goals.

Transfermarkt schat zijn waarde op 1,8 miljoen euro. Antwerp kan hem na dit seizoen definitief overnemen voor 2,5 miljoen. Eerst krijgt Salah de kans om te bewijzen dat een terugkeer naar België precies de nieuwe start is die hij nodig had.

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