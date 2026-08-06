KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KAA Gent staat donderdag voor een nieuwe Europese opdracht. Na de uitschakeling van het Oekraïense Cherkasy wacht in de derde voorronde van de Conference League een tweeluik met IFK Göteborg. Rik De Mil verwacht een duidelijke stap omhoog en wilde niets aan het toeval overlaten.

De Gent-coach reisde afgelopen zondag al naar Zweden om de tegenstander aan het werk te zien. Daarbij keek hij niet alleen naar het spel van Göteborg, maar ook naar wat zijn ploeg in het stadion te wachten staat. De thuisaanhang maakte alvast indruk.

De Mil onder de indruk van Zweedse sfeer

"Ik ben hier vorige zondag nog geweest om hun thuiswedstrijd bij te wonen en toch ook eens de sfeer te voelen. Die was ronduit geweldig in een vol huis, met fans die de ploeg vooruit weten te stuwen", vertelde De Mil volgens Het Nieuwsblad.

Göteborg kan volgens hem gevaarlijk worden wanneer het ruimte krijgt. De Zweden beschikken voorin over snelheid en kunnen zowel via verzorgd voetbal als met een snelle tegenaanval toeslaan. KAA Gent zal dus waakzaam moeten zijn bij balverlies en mag de thuisploeg niet te veel vrijheid geven.

Tegelijk zag De Mil ook mogelijkheden voor zijn eigen ploeg. Göteborg laat bij de omschakeling ruimtes liggen, waardoor Gent kansen kan krijgen wanneer het zelf snel en nauwkeurig naar voren speelt.

Sterkere tegenstander dan Cherkasy

De Mil maakte wel duidelijk dat Göteborg van een ander niveau is dan Cherkasy. Gent plaatste zich in de vorige ronde, maar zal donderdag een completere prestatie nodig hebben om een goede uitgangspositie af te dwingen voor de return.

Lees ook... Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons

De Buffalo’s moeten dat opnieuw zonder Wilfried Kanga doen. De aanvaller kampt nog altijd met een voetblessure en ontbrak ook al tegen Cherkasy. Daardoor moet De Mil voorin opnieuw naar andere oplossingen zoeken.

Gent weet intussen welke sfeer en speelwijze het mag verwachten. De verkenning van De Mil leverde nuttige informatie op, maar donderdag zal vooral blijken hoe zijn ploeg omgaat met het tempo, de omschakelingen en de druk van een vol Zweeds stadion.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg IFK Göteborg - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
IFK Göteborg
Rik De Mil

Meer nieuws

OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

10:30
1
Anderlecht-aanwinst onthult: het was niet Sibierski die hem naar paars-wit haalde

Anderlecht-aanwinst onthult: het was niet Sibierski die hem naar paars-wit haalde

10:00
Nieuwe coach, nieuwe rol en meteen tegen ex-club: droomscenario voor speler van Essevee

Nieuwe coach, nieuwe rol en meteen tegen ex-club: droomscenario voor speler van Essevee

09:15
Hein Vanhaezebrouck hielp Antwerp een handje en warmt fans al op voor nieuwkomer

Hein Vanhaezebrouck hielp Antwerp een handje en warmt fans al op voor nieuwkomer

09:00
Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst

Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst

08:30
7
Voormalig Club Brugge-talent staat voor verrassende transfer

Voormalig Club Brugge-talent staat voor verrassende transfer

08:15
Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons Analyse

Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons

17:00
1
Anderlecht-coach Bruno wijst opnieuw naar de tegenstander: "Als er één favoriet is…"

Anderlecht-coach Bruno wijst opnieuw naar de tegenstander: "Als er één favoriet is…"

08:00
Drama voor Union: sterkhouder lange tijd uit

Drama voor Union: sterkhouder lange tijd uit

07:20
'Bayern München volgt hem, PSG is héél geïnteresseerd en... Atalanta plakt deze prijs op Charles De Ketelaere'

'Bayern München volgt hem, PSG is héél geïnteresseerd en... Atalanta plakt deze prijs op Charles De Ketelaere'

07:00
Christian Burgess legt uit waarom hij niét verlengde bij Union SG en hoe transfer naar KAA Gent er is gekomen

Christian Burgess legt uit waarom hij niét verlengde bij Union SG en hoe transfer naar KAA Gent er is gekomen

22:30
De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale'

De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale'

06:30
2
Is er een (administratief) probleem? Leandro Trossard mag niét spelen voor Besiktas

Is er een (administratief) probleem? Leandro Trossard mag niét spelen voor Besiktas

23:00
2
'Arthur Vermeeren kan naar Engelse topclub die deze zomer al 275 miljoen euro heeft uitgegeven aan transfers'

'Arthur Vermeeren kan naar Engelse topclub die deze zomer al 275 miljoen euro heeft uitgegeven aan transfers'

22:00
'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'

'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'

21:30
17
Rudi Garcia was de eerste bondscoach die hem wél liet spelen: Hans Vanaken reageert op aanstelling van Bommel

Rudi Garcia was de eerste bondscoach die hem wél liet spelen: Hans Vanaken reageert op aanstelling van Bommel

21:00
Vanderbiest en KV Mechelen mogen héél hoge verwachtingen hebben? "Zijn contractsituatie is nét een pluspunt"

Vanderbiest en KV Mechelen mogen héél hoge verwachtingen hebben? "Zijn contractsituatie is nét een pluspunt"

20:40
3
'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'

'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'

20:20
3
ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje

ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje

20:00
26
Enkel een uitgaande transfer kan de plannen wijzigen: Sibierski hakt cruciale knoop door bij RSC Anderlecht

Enkel een uitgaande transfer kan de plannen wijzigen: Sibierski hakt cruciale knoop door bij RSC Anderlecht

19:40
3
Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter

Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter

19:20
1
Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen Analyse

Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen

19:00
12
Voormalige ster van Barcelona én Real Madrid doet oproep aan Infantino

Voormalige ster van Barcelona én Real Madrid doet oproep aan Infantino

18:40
Onthutsend! Bondsvoorzitter schakelde maffia in om Manchester United-legende te laten zwijgen

Onthutsend! Bondsvoorzitter schakelde maffia in om Manchester United-legende te laten zwijgen

18:20
1
Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren

Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren

18:00
8
Helemaal uit beeld bij Rode Duivels, nu ook op weg naar de uitgang bij zijn topclub

Helemaal uit beeld bij Rode Duivels, nu ook op weg naar de uitgang bij zijn topclub

17:30
Beerschot haalt bekende naam uit het Belgische voetbal binnen: ex-speler van Eupen, OHL en Lierse

Beerschot haalt bekende naam uit het Belgische voetbal binnen: ex-speler van Eupen, OHL en Lierse

16:30
1
Antwerp haalt Zuid-Amerikaans toptalent in huis: Overmars legt 19-jarige spits voor vier jaar vast

Antwerp haalt Zuid-Amerikaans toptalent in huis: Overmars legt 19-jarige spits voor vier jaar vast

16:12
10
Kylian Hazard zorgt voor onrust en stuurt duidelijke boodschap naar zijn bestuur

Kylian Hazard zorgt voor onrust en stuurt duidelijke boodschap naar zijn bestuur

16:00
Union doet Bodø/Glimt bibberen: Noorse topploeg geeft zelf toe dat het anders moet

Union doet Bodø/Glimt bibberen: Noorse topploeg geeft zelf toe dat het anders moet

15:30
3
Club Brugge heeft meer dan één ijzer in het vuur: naast Esse blijven ze aandringen voor deze winger

Club Brugge heeft meer dan één ijzer in het vuur: naast Esse blijven ze aandringen voor deze winger

15:00
OFFICIEEL: SK Beveren haalt ex-Bayern München-talent naar de Freethiel

OFFICIEEL: SK Beveren haalt ex-Bayern München-talent naar de Freethiel

14:44
Sven Jaecques maakt heel duidelijk wat de rol van Wouter Vandenhaute zal (en moet) zijn

Sven Jaecques maakt heel duidelijk wat de rol van Wouter Vandenhaute zal (en moet) zijn

14:30
5
Marc Coucke geeft opvallend signaal: Anderlecht wil rust doen terugkeren

Marc Coucke geeft opvallend signaal: Anderlecht wil rust doen terugkeren

14:01
1
Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

13:54
Westerlo blijft investeren in de toekomst: toptalent uit Afrikaans gerenommeerd project tekent in Het Kuipje

Westerlo blijft investeren in de toekomst: toptalent uit Afrikaans gerenommeerd project tekent in Het Kuipje

13:34

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Derde voorronde (Heen)
FK Auda FK Auda 1-0 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Brann Brann 0-1 Apollon Limassol Apollon Limassol
Panathinaikos Panathinaikos 1-1 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
FC Inter Turku FC Inter Turku 17:00 FC Vaduz FC Vaduz
Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 18:00 Rapid Wien Rapid Wien
FC Noah FC Noah 18:00 Sion Sion
HJK HJK 18:00 Motherwell Motherwell
Jablonec 97 Jablonec 97 18:00 RFS RFS
CFR Cluj CFR Cluj 18:30 Tromsø IL Tromsø IL
IFK Göteborg IFK Göteborg 19:00 KAA Gent KAA Gent
Riga FC Riga FC 19:00 Györi ETO Györi ETO
Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 19:00 Flora Tallin Flora Tallin
Debrecen Debrecen 19:00 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 19:00 Sankt Gallen Sankt Gallen
Žalgiris Vilnius Žalgiris Vilnius 19:00 Hajduk Split Hajduk Split
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 19:00 FK Qarabag FK Qarabag
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 19:00 Hammarby Hammarby
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 19:30 Austria Wien Austria Wien
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 20:00 GKS Katowice GKS Katowice
FC Twente FC Twente 20:00 Dunajska Streda Dunajska Streda
Ajax Ajax 20:00 Shelbourne Shelbourne
Braga Braga 20:30 Dinamo Minsk Dinamo Minsk
Valur Reykjavík Valur Reykjavík 20:30 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
Lugano Lugano 20:30 NSI NSI
Borac Banja Luka Borac Banja Luka 20:30 Vitebsk Vitebsk
Rijeka Rijeka 20:45 Tampere TKT Tampere TKT
Bohemian FC Bohemian FC 20:45 FC Midtjylland FC Midtjylland
Tre Fiori Tre Fiori 21:00 Drita Drita
Partizan Belgrado Partizan Belgrado 21:00 Tobol Kostanay Tobol Kostanay
Hibernian Hibernian 21:00 Shkendija 79 Shkendija 79

Nieuwste reacties

EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale' storfstievel storfstievel over Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen ploeg van't stad ploeg van't stad over OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet Borak Borak over Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag RememberLierse RememberLierse over ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje David Thiago Raes David Thiago Raes over Antoine Sibierski houdt zijn adem in: dit is waarom PAOK transferplannen van Anderlecht bepaalt Goro Goro over Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter Goro Goro over UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved