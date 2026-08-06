KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag

KAA Gent staat donderdag voor een nieuwe Europese opdracht. Na de uitschakeling van het Oekraïense Cherkasy wacht in de derde voorronde van de Conference League een tweeluik met IFK Göteborg. Rik De Mil verwacht een duidelijke stap omhoog en wilde niets aan het toeval overlaten.

De Gent-coach reisde afgelopen zondag al naar Zweden om de tegenstander aan het werk te zien. Daarbij keek hij niet alleen naar het spel van Göteborg, maar ook naar wat zijn ploeg in het stadion te wachten staat. De thuisaanhang maakte alvast indruk.

De Mil onder de indruk van Zweedse sfeer

"Ik ben hier vorige zondag nog geweest om hun thuiswedstrijd bij te wonen en toch ook eens de sfeer te voelen. Die was ronduit geweldig in een vol huis, met fans die de ploeg vooruit weten te stuwen", vertelde De Mil volgens Het Nieuwsblad.

Göteborg kan volgens hem gevaarlijk worden wanneer het ruimte krijgt. De Zweden beschikken voorin over snelheid en kunnen zowel via verzorgd voetbal als met een snelle tegenaanval toeslaan. KAA Gent zal dus waakzaam moeten zijn bij balverlies en mag de thuisploeg niet te veel vrijheid geven.

Tegelijk zag De Mil ook mogelijkheden voor zijn eigen ploeg. Göteborg laat bij de omschakeling ruimtes liggen, waardoor Gent kansen kan krijgen wanneer het zelf snel en nauwkeurig naar voren speelt.

Sterkere tegenstander dan Cherkasy

De Mil maakte wel duidelijk dat Göteborg van een ander niveau is dan Cherkasy. Gent plaatste zich in de vorige ronde, maar zal donderdag een completere prestatie nodig hebben om een goede uitgangspositie af te dwingen voor de return.



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De Buffalo’s moeten dat opnieuw zonder Wilfried Kanga doen. De aanvaller kampt nog altijd met een voetblessure en ontbrak ook al tegen Cherkasy. Daardoor moet De Mil voorin opnieuw naar andere oplossingen zoeken.

Gent weet intussen welke sfeer en speelwijze het mag verwachten. De verkenning van De Mil leverde nuttige informatie op, maar donderdag zal vooral blijken hoe zijn ploeg omgaat met het tempo, de omschakelingen en de druk van een vol Zweeds stadion.