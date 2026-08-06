Nieuwe coach, nieuwe rol en meteen tegen ex-club: droomscenario voor speler van Essevee

Voor Zulte Waregem begint zondag een nieuw seizoen met een stevige test tegen KRC Genk. Voor Thomas Claes wordt het echter meer dan een openingswedstrijd. Na vijftien jaar bij de Limburgers kijkt hij uit naar een bijzonder weerzien met zijn ex-club.

Weerzien met de club van zijn jeugd

Zulte Waregem opent de competitie zondag in eigen stadion tegen KRC Genk. Meteen wacht de promovendus een van de sterkste ploegen uit de Jupiler Pro League, maar voor Thomas Claes heeft de affiche nog een extra emotionele lading.

De middenvelder doorliep jarenlang de jeugdopleiding van Genk en bewaart warme herinneringen aan de club. In een gesprek met Krant van West-Vlaanderen geeft hij toe dat hij al weken naar de wedstrijd uitkijkt. “Absoluut. Het is extra speciaal dat we net tegen Genk aan het seizoen beginnen.” Volgens Claes voelt het als de ideale kans om meteen te tonen waar Zulte Waregem staat.

Nieuwe coach, nieuwe rol

Niet alleen de tegenstander maakt deze competitiestart bijzonder. Ook intern veranderde er heel wat met de komst van trainer Michael Beale. Claes merkt dat de manier van werken aanzienlijk verschilt van vorig seizoen.

“We werken op een andere manier dan vorig seizoen. Er wordt veel meer in zones gespeeld in plaats van man op man.” Daarnaast prijst hij vooral de individuele begeleiding binnen de technische staf, waarbij elke linie een eigen trainer krijgt.

Ook persoonlijk profiteert Claes van de nieuwe aanpak. “Ik krijg een aanvallendere rol. Dat ligt me heel goed.” Daardoor voelt hij zich vrijer om mee naar voren te trekken.





Extra motivatie tegen Genk

De wedstrijd tegen zijn voormalige club zorgt vanzelfsprekend voor extra motivatie. Claes heeft de voorbije dagen zelfs nog contact gehad met enkele spelers van Genk.

“Toen de kalender werd bekendgemaakt en ik zag dat we tegen Genk zouden openen, dacht ik: dat kan toch geen toeval zijn?” Zijn ambitie is duidelijk: meteen stunten tegen zijn ex-ploeg en het seizoen met drie punten beginnen.

Vertrouwen na sterke reeks

Zulte Waregem trekt bovendien met vertrouwen naar de competitiestart. De ploeg is al sinds 22 maart ongeslagen en hoopt die positieve lijn door te trekken.

Claes gelooft dat Essevee sterker voor de dag zal komen dan vorig seizoen. Hij schuift bovendien Marly Aké naar voren als mogelijke revelatie, al durft hij zichzelf ook niet uit te sluiten. “En als ik zondag meteen scoor, mag jij vanaf dan elke week een interview komen doen.” Een knipoog, maar tegelijk ook een teken van het vertrouwen waarmee hij aan de aftrap verschijnt.