OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet
Foto: © photonews
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Anthony Limbombe blijft zijn opvallende carrièrepad verderzetten. Na passages in België, Nederland, Frankrijk, Israël en Cyprus trekt de voormalige Rode Duivel nu naar Malta, waar hij bij Sliema Wanderers voor extra ervaring en creativiteit moet zorgen.

Anthony Limbombe zet zijn carrière voort op Malta. De Belgische flankaanvaller heeft een contract getekend bij Sliema Wanderers, een van de meest succesvolle clubs van het eiland. Voor de voormalige Rode Duivel wordt het opnieuw een opvallend hoofdstuk in een loopbaan die hem al langs België, Nederland, Frankrijk, Israël en Cyprus bracht.

Sliema maakte de transfer bekend via sociale media en wees vooral op de ervaring die Limbombe meebrengt. De club benadrukte zijn snelheid, techniek en creativiteit. Voor de Maltese ploeg moet hij extra kwaliteit en dreiging op de flank toevoegen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bericht gedeeld door Sliema Wanderers Football Club (@sliemawanderersfc)

Lange lijst aan clubs

Limbombe begon zijn profcarrière bij KRC Genk en kwam in België later ook uit voor Lierse, Club Brugge, Standard en SK Beveren. Vooral bij Club Brugge kende hij een belangrijke periode. Hij werd er landskampioen en speelde zich in de kijker voor een transfer naar FC Nantes.

Ook in Nederland bouwde hij ervaring op. Hij droeg er de shirts van NEC Nijmegen en Almere City. Met NEC werd hij kampioen in de Eerste Divisie. Bij Genk en Club Brugge pakte hij eveneens een landstitel.

Zijn passage in Frankrijk bracht hem naar de Ligue 1, terwijl hij ook Europees voetbal speelde. Op internationaal niveau verzamelde Limbombe één interland voor België.

Opnieuw naar een nieuwe competitie

Na zijn laatste Belgische passage bij SK Beveren koos Limbombe voor Hapoel Ironi Kiryat Shmona in Israël. In 2026 volgde een transfer naar Akritas Chlorakas op Cyprus. Nu verhuist hij opnieuw naar een andere competitie.

Sliema Wanderers haalt zo een speler binnen die in verschillende landen en op uiteenlopende niveaus actief was. Voor Limbombe wordt Malta alweer de volgende bestemming in een carrière die vaak van richting veranderde en hem telkens nieuwe voetbalculturen liet leren kennen.

De Maltese club hoopt dat hij zijn ervaring snel kan omzetten in rendement. Limbombe moet voor gevaar en creativiteit zorgen. Daarmee krijgt Sliema een opvallende Belgische naam in de selectie voor het nieuwe seizoen.

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