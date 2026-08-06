Vincent Kompany stelt duidelijke doelen en laat zich uit over Infantino

Bayern München is volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Niet alle internationals zijn terug van vakantie, maar de kalender tikt door: de eerste officiële verplichting staat gepland op 22 augustus, wanneer de club in de Supercup van Duitsland tegenover Borussia Dortmund staat.

Vincent Kompany geeft eerlijk aan dat het moeilijk wordt om het voorbije seizoen te overtreffen. Niet alleen het aantal behaalde trofeeën is een maatstaf, ook statistieken als doelpuntenproductie en gewonnen wedstrijden spelen mee. "Het is haalbaar, maar zeker geen makkelijke opdracht", zei de Belgische coach.

Kompany stelt de Champions League als ambitieniveau centraal. "Op dit moment zou ik zeggen dat we de Europese beker willen winnen", klonk het. Tegelijk hamert hij op een match-per-match-aanpak: de focus blijft bij de eerstvolgende wedstrijd, week na week.

Meer dan alleen ambitie: ploegbeheer en fitheid

Volgens de trainer moeten verschillende ingrediënten samenvallen om zowel de Bundesliga, de DFB-Pokal (Duitse beker) als de Champions League te kunnen binnenhalen. Fitheid van de selectie, doordachte rust- en speelschema's en gerichte versterkingen zijn volgens Kompany essentieel. "We hebben al stappen gezet op de transfermarkt en moeten spelers slim managen zodat iedereen zijn top haalt", verklaarde hij.

De coach van Bayern had ook wel wat te zeggen over Gianni Infantino. Die ligt de voorbije dagen opnieuw onder vuur. De FIFA-voorzitter speelde met het idee om aandelen te verkopen die gelinkt zijn aan de commerciële activiteiten rond het WK, maar dat plan is inmiddels opgeborgen.

Kompany houdt zich op de vlakte, maar is niet onverschillig

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Ook Vincent Kompany werd naar het thema gevraagd. De Belgische coach liet verstaan dat hij zijn mening al klaar heeft, maar ervoor kiest om ze voorlopig niet breed uit te smeren. "Ik heb duidelijk een uitgesproken mening over de kwestie. Maar sinds het begin van de voorbereiding is dat niet mijn prioriteit. Ik heb geen tijd om kranten te lezen."