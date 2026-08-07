Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk
Foto: © photonews
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Yira Sor staat op het punt Racing Genk te verlaten. De Nigeriaanse aanvaller bevindt zich in Turkije en is op weg naar Amedspor, de club waar Besnik Hasi momenteel trainer is. Daardoor zal Sor dit weekend ook niet meer in actie komen wanneer Genk zijn competitie opent op het veld van Zulte Waregem.

De voorbije dagen was al duidelijk dat een vertrek in de lucht hing. Sor trainde niet meer mee bij Genk en zijn transfer naar Turkije lijkt nu slechts een kwestie van tijd. Of alle documenten al officieel in orde zijn, kon trainer Jess Thorup nog niet bevestigen.

Volgens Het Laatste Nieuws gaf Thorup wel duidelijk aan dat hij niet meer op de Nigeriaan rekent voor de eerste competitiewedstrijd. "Ik weet niet of alles al getekend is, maar ik kan wel zo eerlijk zijn om te zeggen dat Yira de voorbije twee dagen niet meer op de club was. Hij zal er niet bijzijn."

Na vier jaar richting uitgang

Sor speelt sinds 2022 voor Racing Genk. De Limburgers haalden hem destijds weg bij Slavia Praag, nadat hij eerder ook in Tsjechië voor Ostrava had gespeeld.

In Genk stond hij vooral bekend om zijn uitzonderlijke snelheid. Sor was een speler die met ruimte voor zich een verdediging pijn kon doen, maar hij slaagde er nooit helemaal in om een vaste basisplaats af te dwingen.

Dat blijkt ook uit zijn cijfers. De aanvaller kwam 92 keer in actie voor Genk, maar begon slechts 34 keer aan een wedstrijd. In 58 duels viel hij in. Daardoor kreeg hij gaandeweg vooral het etiket van supersub.

Hasi wacht in Turkije

In totaal was Sor bij Genk goed voor 14 doelpunten en zeven assists. Nu lijkt er een einde te komen aan zijn periode in Limburg. Bij Amedspor komt hij terecht bij Besnik Hasi, die in België vooral bekend is van zijn periode bij Anderlecht. Voor Sor betekent de overstap opnieuw een nieuwe buitenlandse uitdaging.

Genk begint ondertussen zonder hem aan het nieuwe seizoen. Zulte Waregem is dit weekend de eerste tegenstander en Thorup weet nu al dat hij daarbij geen beroep meer zal doen op Sor.

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